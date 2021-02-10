Женщина, у которой было 16 личностей 

В 1923 году в американском штате Миннесота в семье плотника и домохозяйки родилась Ширли Ардель Мейсон. Девочка выросла, стала писать картины и преподавать в университете. Однако иногда умная и образованная женщина просыпалась без памяти посреди осколков, в парках, подворотнях и на автомобильных стоянках. Психотерапевт обнаружил у Ширли Ардель Мейсон 16 личностей. Подробнее — в материале "Рамблера".

Мать Ширли Марта Хэйгман страдала шизофренией. Как рассказывали соседи семьи, она ходила по темным улицам, заглядывала в чужие окна, жутко хохотала и издавала странные звуки. В детстве Ширли постоянно подвергалась насилию со стороны матери. Она избивала девочку, душила, связывала, запирала в сундуке и запрещала ходить в туалет. Из-за травмы у Ширли начались провалы в памяти и эмоциональные срывы. Мать отвела ее к психотерапевту, но вскоре решила прекратить сеансы.

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В 1949 году Ширли Ардель Мейсон окончила колледж и поступила в в Колумбийский университет. Чтобы заработать на жизнь, она продавала свои картины. При этом Ширли продолжали беспокоить психологические проблемы. Она часто просыпалась в странных местах и не помнила, как там оказалась. Когда мать Ширли Марта Хэйгман умерла от рака, она возобновила свои походы к психиатру.

Девушка обратилась к Корнелии Уилбур, которая диагностировала ей диссоциативное расстройство идентичности.

По наблюдением врача, у нее было 16 эго-состояний: религиозная Мария, француженка Вики, скупающая дорогие платья, музыкант Ванесса, плотники Майк и Сид, девочка-подросток без имени, Пегги Лу, бьющая стекло, любительница веселья Марджери и другие. Когда проявлялась одна из субличностей, у Ширли менялось поведение, мимика, жесты, искажалось лицо.

В 1965 году психиатр прекратила терапию, объявив, что пациентка здорова. Многие представители научного сообщества не верили Уилбур и сомневались в том, что у нее вообще было расщепление личности.

В 1973 году Ширли переехала в штат Кентукки, где преподавала искусство в университете. Она занималась садоводством, рисовала и ухаживала за кошками. В 1998 году 76-летняя Ширли Ардель Мейсон умерла от рака груди. Она не была замужем и не имела детей.

Основываясь на записях Корнелии Уилбур, журналистка Флора Шрайбер написала книгу "Сибилла", не раскрывая имени пациентки. В 2007 году вышел одноименный фильм.