«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак» 

Екатерина переехала из небольшого сибирского городка в Лондон к мужу, которого встретила в интернете. Он учился у нее русскому и влюбился. Сама же девушка без ума от английского языка и культуры и наслаждается каждым днем жизни в стране ее мечты. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Великобритании.

Я родилась в Сибири, в маленьком городе Дивногорске Красноярского края. По окончании школы я поступила в Красноярский университет на технический факультет. Чтобы разнообразить предметы, я начала интересоваться английским языком.

В первый раз я побывала в Англии, еще будучи второкурсницей. Я проходила краткосрочные курсы английского языка в городе Борнмут, и на три недели меня приютила английская семья. Помню свои первые ощущения, когда вышла из аэропорта Хитроу и теплый воздух приятно ударил мне в лицо. Я в Англии!

Я слышала английскую речь, ничего не понимала, но мне было так хорошо. Эта поездка изменила все. Я приехала обратно в Россию и поняла, что влюбилась. В Англию, в английский народ и в их акцент

Каждый день я грезила, что когда-нибудь снова побываю в этой стране и, может быть, даже там задержусь. А чтобы приблизиться к мечте, я начала усердно учить английский. Я перебралась в Skype, чтобы закрепить знания, помогая новичкам, да и подзаработать денег на свое следующее приключение.

Помимо английского языка, я также преподавала русский язык как иностранный. Студентов у меня было много, но один из них запомнился мне очень хорошо. Это был очень милый и вежливый англичанин с замечательным чувством юмора, которому нужна была помощь с русским языком. Я не планировала выходить замуж за своих учеников, но судьба распорядилась по-другому, и вот мы уже женаты больше четырех лет.

Фото: предоставлено героиней материала

Переезд

Переехала я в Англию в 2017 году. Сам переезд был довольно легким. Свекровь помогла с документами на визу, поэтому мы очень быстро их собрали и отправили в Великобританию. Через два месяца я уже сидела в самолете на пути к мечте.

По приезде я занялась поиском работы, потому что очень хотелось быстрее влиться в английское общество. Также на всякий случай зарегистрировалась в местной GP practice — заведении вроде поликлиники. Здесь помимо больших больниц есть маленькие районные центры, где принимают семейные врачи, как наши терапевты. Их главная обязанность — назначить лечение, выписать рецепт или отправить к другим специалистам.

Буквально через неделю после приезда началась волна телефонных звонков: разговоры с рекрутерами, собеседования, звонки в банк, налоговую для открытия персонального налогового счета и так далее.

Очень запомнился один из первых моих опытов разговора по телефону на английском. Мне нужно было позвонить в спортзал, узнать стоимость и по возможности записаться на занятия. Несмотря на то что у меня уже был очень хороший уровень владения английским, я написала на листочке целый сценарий с «планом А» и «планом Б», пытаясь предусмотреть все возможные вопросы. Несколько раз отрепетировала. Набираю. Поднимает трубку мужчина, я отчетливо зачитываю вступительную речь, трясясь от страха. Он внимательно выслушал мой долгий монолог, посмеялся и вежливо сказал, что я не туда попала. Ну, хотя бы он меня понял…

Точно так же я звонила в местную больницу, выписав все возможные медицинские термины, чтобы правильно отвечать на вопросы доктора. Уверенность вернулась ко мне, когда я вышла на работу и начала ежедневно общаться с местными.

Первые полгода мы были в бесконечных поисках. Я искала работу, потом мы искали съемную квартиру. Мне нужно было сделать банковскую карточку, оформить страховку и много другой волокиты. Общение с людьми, прохождение собеседований, телефонные звонки и наличие английской семьи ускорили мою адаптацию, и я перестала постоянно волноваться, когда кто-то заводил со мной разговор.

Дружба с англичанами

Я поставила себе цель — найти английскую подругу. Мне очень хотелось узнать, как дружат англичанки, о чем они говорят и как себя ведут друг с другом. Мой коллектив был в основном женский, очень молодой, все очень приветливые и веселые, но все мы общались и дружили только в периметре офиса. Я поняла, что нужно быть более решительной.

Одним вечером, набравшись мужества, я написала сообщение одной из коллег, которая мне больше всего нравилась: «А давай сходим в кино в выходные?» Я, конечно, испытывала свою удачу, потому что коллеги здесь встречаются после работы в пабе или баре. На выходных все обычно проводят время с семьей, со вторыми половинками или со своими «настоящими друзьями».

Вспоминать смешно, но это был один из самых волнительных моментов, даже более волнительный, чем поиск работы и те неудачные телефонные звонки. На следующий день на работе она подошла ко мне и воскликнула: «Кейт, это такая классная идея! Я с удовольствием схожу с тобой в кино». Моему счастью не было предела, ведь ее ответ означал, что она тоже хочет быть моим другом вне работы. Мы до сих пор дружим, и я поняла, что если здесь хочется «перейти на новый уровень» с местными, то нужно делать первый шаг самой.

Фото: предоставлено героиней материала

Общение здесь совсем другое. Во-первых, англичанки очень любят задавать много вопросов, также они не любят рассказывать долгие истории. Все очень кратко и понятно, без лишних глаголов и прилагательных. Они довольно долго присматриваются друг к другу и не открывают душу кому попало. Однако как только период «притирки» заканчивается, англичанки даже могут поделиться чем-то сокровенным или рассказать про какую-то свою неудачу. Но это будет очень краткий рассказ, и они быстро сменят тему очередным вопросом. Главное, успевать задавать вопросы в ответ, чтобы формировался диалог, а не допрос.

Small talk и юмор

За все это время я поняла, что если не пить алкоголь и не владеть small talk, то подружиться с местными будет почти невозможно. Смол-ток, или «необязывающая беседа», — это настоящее искусство общения. Ведь за одну-две минуты вы можете узнать очень многое о вашем собеседнике. Например, одна из самых популярных тем — это планы на выходные или на вечер. Так что в следующий раз, когда вы встречаетесь с этим человеком, вы уже знаете, о чем поговорить. Я обожаю смол-ток. Когда сидишь в большом офисе, но изо дня в день работаешь только с нескольким коллегами, небольшая беседа на кухне с сотрудниками из других отделов очень помогает расширить кругозор и завести новые знакомства.

Мне нравится, что англичане очень любят интересоваться другими культурами и меня часто спрашивают о России, особенно когда узнают, что я из Сибири. Более того, при слове «Сибирь» у них сразу же загораются глаза, и они заваливают меня вопросами. Меня просят показать Дивногорск и Красноярск на карте, спрашивают про расстояния до Москвы и до ближайшего пляжа.

Я по-прежнему не понимаю этот стереотип, что у нас медведи ходят по улицам, пьют водку и играют на балалайке. В Америке, например, они действительно заходят к людям в дома, пьют из бассейнов и заглядывают в окна

Но я обычно смеюсь над такими вопросами. Смеюсь, даже когда кто-то спрашивает, почему я пью вино, а не водку. Самое главное здесь — уметь смеяться над собой. В Англии без этого никак не прожить, потому что англичане постоянно подкалывают и иронизируют. Я в полном восторге от чувства юмора англичан, он такой тонкий и пронзительный. Муж меня постоянно дома смешит до колик. Я думаю, что поэтому у нас очень редко случаются какие-то разногласия, а если такое и происходит, то обычно все заканчивается смехом.

Работа

Первую работу было сложно найти, более того, я не знала, куда податься. У меня не было опыта работы в России, и ни к какой индустрии сердце не лежало. Я просто решила отправлять свое резюме везде. Мне хотелось быть журналистом, писателем, стилистом, видеографом, закупщиком, мерчандайзером, да кем угодно. Конечно же, меня никуда не взяли, мне даже не ответили.

Не секрет, что найти свою первую работу без опыта непросто в любой стране, особенно если нет времени хорошо изучить рынок труда и прокачать необходимые навыки. Таким образом после пяти месяцев поиска я оказалась в службе поддержки при онлайн-магазине одежды класса люкс. Я помогала по заказам, доставке и стилю.

Проработав там полгода и получив необходимый первый опыт работы, я поняла, что наступило время двигаться дальше. Я закончила необходимые курсы и перешла в мерчандайзинг. Будучи помощником мерчандайзера, я помогала проводить анализ продаж и составляла прогнозы на приобретение товара на следующий сезон. Я также очень много общалась с поставщиками и разбиралась в накладных. Многие путают это с визуальным мерчандайзингом, где акцент ставится на правильное расположение и презентацию товара в магазинах или онлайн — этим я не занималась.

@mrs.kate.martin

Определив, что анализ данных мне по душе, я решила попробовать себя в роли аналитика. Главные обязанности аналитиков — собрать данные из разных источников, обработать и перевести на язык бизнеса. Ради этой работы я выучила языки SQL и Python. Первый служит для модификации и управления данными, а Python — это язык программирования, который мне помогал в автоматизации процессов, анализе данных и построении графов.

Сейчас я работаю исследователем данных (data scientist) в «Би-би-си» . Я бы назвала науку о данных целым миром, потому что она охватывает математику, статистику и информатику. Работа варьируется от разработки искусственного интеллекта и построения математических моделей до написания программ и библиотек — файлов с машинным кодом. В этой профессии никогда не заскучаешь. Я работаю над очень разными проектами, например, недавно занималась кластеризацией пользователей в зависимости от предпочтений и истории просмотра передач. Мы также часто тестируем гипотезы и используем различные статистические приемы для решения той или иной проблемы. Для меня же это еще и хобби. После работы люблю разобраться в каком-нибудь новом алгоритме.

В Лондоне очень много возможностей и вакансий. Если хочется перейти в другую индустрию, просто нужно изучить необходимые навыки и презентовать себя с лучшей стороны на собеседовании. Также не нужно застревать в одной компании на долгое время; год-два — и можно двигаться дальше.

Атмосфера в офисе и отношения с коллегами зависят от компании. В основном здесь все пытаются друг друга поддерживать и помогать. Мне всегда попадались очень хорошие начальники, которые меня многому учили и давали дельные советы. В «Би-би-си» я пришла в апреле, сразу после того, как в стране начался локдаун. Первое время было очень странно и непривычно общаться со всеми только по видеозвонкам и в чатах, но сейчас это уже кажется нормой.

Вождение

Одно из моих главных достижений 2020 года — получение британских прав. Здесь ездят по левой стороне и в основном на механике. Я думаю, что ни в какой другой стране так не любят машины с механической коробкой передач. Я как-то спросила свою английскую свекровь, почему она не перейдет на автомат, на что она ответила: «Это же намного сложнее». Я обучалась и сдавала экзамен на механике, после этого села на автомат и поняла, что никогда в жизни на механике ездить не буду.

Ездить по левой стороне только сначала кажется необычным, потом привыкаешь, и все встает на свои места. Чтобы записаться на уроки по вождению, нужно получить временные права, а потом, после сдачи экзамена, их меняют на постоянные.

Здесь не нужно проходить медкомиссию, что очень облегчает процесс сдачи. Все ограничивается теоретическим экзаменом, который нужно сдать в отдельном здании. Если его не сдать, то система не позволит записаться на практический тест.

В Великобритании полиция не останавливает машины за мелкие нарушения. Только если автомобиль выглядит подозрительно или водитель опасно ведет себя на дороге. И то это произойдет, если по счастливой случайности полицейские будут проезжать мимо. В основном здесь за порядком следят камеры, а они повсюду

Приобрести машину здесь очень легко. Пришли в салон, сориентировались по цене, если зарплата достаточно высокая и хорошая кредитная история, то вам дадут машину в кредит на срок четыре года с небольшими месячными выплатами. Далее есть выбор — выплатить оставшуюся сумму или сдать машину в салон и взять новую. Неважно, приобретаете вы квартиру или машину, здесь очень маленький кредитный процент, при выплате которого нет ощущения, что вас ободрали до нитки.

@mrs.kate.martin

Чего мне здесь не хватает

Я думаю, что COVID-19, локдаун и работа на удаленке точно заставили меня больше скучать по родине. Хоть у меня всегда и очень загруженные дни, я все равно нахожу время поностальгировать.

Больше всего я скучаю по своим родным и очень часто вспоминаю, как мы раньше проводили вместе время. Запахи, вкусы и какие-то предметы могут резко мне напомнить о детстве, о маме и бабушке с дедушкой. Я очень это ценю. На самом деле никогда бы не подумала, что стану такой сентиментальной.

Когда я начинаю скучать, муж сразу же мне заказывает еду из моего любимого русского ресторана Mari Vanna в Лондоне. Я от души наедаюсь оливье, пельменями и моим любимым медовиком и успокаиваюсь. А иногда холодными вечерами еще очень хочется куриный доширак

Я очень рада, что муж понимает русский язык и частенько отвечает мне на русском со своим английским акцентом. Очень смешно, когда он обращается ко мне на «вы». На это я обычно отвечаю, что мы уже женаты более четырех лет и пора бы перейти на «ты». Напомню, что в английском языке есть только одно местоимение — you, отсюда и возникает путаница.

Планы на будущее

Точно хотелось бы получить постоянный вид на жительство и, может быть, паспорт. Так как мы с мужем оба работаем в tech-сфере, есть перспектива поработать в другой стране, например, в США, Швейцарии или Нидерландах.

Мне очень нравится жить в Лондоне, и я очень люблю путешествовать по Англии. Обожаю любоваться на море и гулять по английскому побережью.

Я не из тех, кто хочет объехать весь мир. Мне приглянулась Англия, и я с удовольствием в ней осела. Однако пришел коронавирус, нас перевели на удаленную работу на неопределенный срок и вот в ноябре снова отправили в локдаун. От скуки мы начали задумываться: а каково бы было переехать в другую страну вместе? Конечно, если решимся, то только после того, как все придет в норму.