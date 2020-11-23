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Найден самый высокий подросток в мире 

Lenta.ru 8 часов назад
Найден самый высокий подросток в мире
Фото: Lenta.ru
Школьник из Китая ростом 221 сантиметр был признан Книгой рекордов Гиннесса «самым высоким подростком в мире». Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.
В октябре 2020 года эксперты из комитета при Книге рекордов Гиннесса несколько раз измерили в положениях стоя и лежа рост 14-летнего юноши и сняли мерки с его рук и ног.
Аномальный рост Жэня Кэюя по кличке Сяоюй не вызван каким-либо заболеванием. Уже в детском саду он вырос до 150 сантиметров, и его постоянно принимали за школьника. Родители не раз водили сына к врачам, поначалу заподозрившим у него гигантизм, однако результаты многочисленных исследований не выявили никаких заболеваний. Подросток склонен объяснять свой рост генетикой: его родители, а также почти все дедушки с бабушками выше 180 сантиметров.
Из-за того, что китаец продолжает расти, школе приходится периодически заказывать для него новые парты и стулья. Одежду и обувь для него также изготавливают под заказ. Сяоюй сталкивается с неудобствами в общественном транспорте и часто бьется головой о дверные косяки.
Юноша немного переживает из-за своего роста, так как в Китае высоких людей часто считают недалекими. Однако подросток доказывает, что это не так, получая отличные оценки. Несмотря на высокий рост, он не занимается баскетболом из-за плоскостопия и хондром — хрящевых опухолей. Сяоюй любит читать и играть в видеоигры. Он мечтает стать киберспортсменом, когда повзрослеет.
Прошлый носитель титула «самый высокий подросток в мире» — ныне совершеннолетний американец Кевин Брэдфорд, чей рост в 16 лет составлял 216 сантиметров.
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