Большинство, 54 процента, россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, считают, что встречать Новый год следует исключительно дома.

При этом 30 процентов респондентов обязательно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов стараются выезжать на дачу или в загородный дом.

Шесть процентов участников исследования хотели бы встретить Новый год в уютном доме в заснеженных горах, два процента мечтают о зимней сказке. Семь процентов, напротив, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.

В целом 25 процентов участников опроса заявили, что важно встречать Новый год именно за рубежом.