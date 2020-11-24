Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Опрос показал, какое место россияне считают идеальным для встречи Нового года

Вечерняя Москва
1 час назад
Большинство, 54 процента, россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, считают, что встречать Новый год следует исключительно дома.
При этом 30 процентов респондентов обязательно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов стараются выезжать на дачу или в загородный дом.
Шесть процентов участников исследования хотели бы встретить Новый год в уютном доме в заснеженных горах, два процента мечтают о зимней сказке. Семь процентов, напротив, выбрали бы что-то без снега или рядом с морем или океаном.
В целом 25 процентов участников опроса заявили, что важно встречать Новый год именно за рубежом.
В определенных российских городах и местностях предпочитают отмечать праздник шесть процентов опрошенных. Среди идеальных направлений — Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай, сообщает RT.
Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку страны выбрали в Подмосковье.
Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители