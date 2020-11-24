Михаил Муромов Как отметил Муромов, который также был на выступлении в тот злополучный вечер, скандал в «Юбилейном» случился из-за очередности выхода на сцену. В итоге разбирательства переросли в откровенную драку. Первым выстрел произвел Тальков. У него при себе был газовый пистолет. После этого Малахов вытащил настоящий пистолет и произвел выстрел в толпу. Так он и попал в Талькова. Шляфману же после концерта сказали уезжать в Израиль, так как он был главным подозреваемым, что тот и сделал. Этот человек уже почти 30 лет находится в федеральном розыске, сообщают