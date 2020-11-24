«Не видел, куда стреляет»: названо имя убийцы Талькова

Михаил Муромов назвал имя человека, который убил его коллегу Игора Талькова.

Фото: кадр из передачи "Пусть говорят" кадр из передачи "Пусть говорят"

По мнению музыканта, Талькова в 1991 году на концерте в Ленинграде убил друг певицы Азизы Игорь Малахов

«Все время говорят, что виноват был концертный директор Талькова Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум».

Как отметил Муромов, скандал в «Юбилейном» случился из-за очередности выхода на сцену. Но разбирательства быстро переросли в драку.

Первым выстрел произвел Тальков. У него при себе был газовый пистолет. После этого Малахов вытащил настоящий пистолет и произвел выстрел в толпу. Так он и попал в Талькова.