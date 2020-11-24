«Не видел, куда стреляет»: названо имя убийцы Талькова

Михаил Муромов
назвал имя человека, который убил его коллегу Игора Талькова.
Фото: кадр из передачи "Пусть говорят"кадр из передачи "Пусть говорят"
По мнению музыканта, Талькова в 1991 году на концерте в Ленинграде убил друг певицы Азизы Игорь Малахов
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«Все время говорят, что виноват был концертный директор Талькова Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум».
Как отметил Муромов, скандал в «Юбилейном» случился из-за очередности выхода на сцену. Но разбирательства быстро переросли в драку.
Первым выстрел произвел Тальков. У него при себе был газовый пистолет. После этого Малахов вытащил настоящий пистолет и произвел выстрел в толпу. Так он и попал в Талькова.
Шляфману же после концерта сказали уезжать в Израиль, так как он был главным подозреваемым, что тот и сделал. Этот человек уже 30 лет находится в федеральном розыске, сообщают