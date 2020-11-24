Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

«Не видел, куда стреляет»: названо имя убийцы Талькова

Даня Виттиг
6 часов назад
Михаил Муромов назвал имя человека, который убил его коллегу Игора Талькова.
«Не видел, куда стреляет»: названо имя убийцы Талькова
Фото: кадр из передачи "Пусть говорят"кадр из передачи "Пусть говорят"
По мнению музыканта, Талькова в 1991 году на концерте в Ленинграде убил друг певицы Азизы Игорь Малахов.
«Все время говорят, что виноват был концертный директор Талькова Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум».
Как отметил Муромов, скандал в «Юбилейном» случился из-за очередности выхода на сцену. Но разбирательства быстро переросли в драку.
Первым выстрел произвел Тальков. У него при себе был газовый пистолет. После этого Малахов вытащил настоящий пистолет и произвел выстрел в толпу. Так он и попал в Талькова.
Шляфману же после концерта сказали уезжать в Израиль, так как он был главным подозреваемым, что тот и сделал. Этот человек уже 30 лет находится в федеральном розыске, сообщают
Ранее "Рамблер" собщал, что Азизу искусала собака.
Люди,Михаил Муромов,Игорь Малахов,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители