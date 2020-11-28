3 неожиданных недостатка высокого интеллекта 

Высокий интеллект — отнюдь не всегда благо. Одним он помогает добиться успеха в жизни, а для других создает массу проблем. Подробнее о том, с какими трудностями сталкиваются люди с высоким IQ, — в материале "Рамблера".

Ментальные заболевания

Как правило, "умники" придерживаются здорового образа жизни и в целом живут дольше. Однако вместе с тем люди с высоким интеллектом чаще подвержены ментальным заболеваниям, а именно расстройствам настроения и тревожности. По мнению ученых, причина кроется в более глубоком осознании серьезности той или иной стрессовой ситуации.

Выше вероятность неудовлетворенности

Многие люди уверены, что будь они умнее и сообразительнее, их жизнь заиграла бы новыми красками и вообще стала бы куда легче. Но, как показывает практика, вундеркинды чаще не удовлетворены своей жизнью, чем обычные люди. Все дело в том, что такие люди еще в детстве возлагают на жизнь чрезмерно высокие ожидания, считая, что с их умом нет ничего невозможного. Но реальный мир оказывается гораздо сложнее, и порой даже высокий интеллект не позволяет воплотить в жизнь некоторые мечты. И это не просто гипотеза: ученые подтвердили, что высокий IQ напрямую связан с ощущением нереализованности в более поздние периоды жизни.

Меньшая финансовая ответственность

Американские исследователи из Университета Огайо изучили 7400 американцев старше 40 лет, и проверили, как их показатели IQ соотносятся со средним заработком. Как оказалось, каждый дополнительный балл IQ давал от 234 до 616 долларов годового дохода. Но в то же время "умники" чаще сталкивались с финансовыми трудностями.