Что известно о детях Якубовича 

У известного телеведущего Леонида Якубовича есть взрослые дети — сын от второго брака и дочь от третьего. «Рамблер» рассказывает, чем занимаются дети ведущего «Поле чудес».

Сын Артем

@yakubovitch

Первенец телеведущего родился во втором браке с девушкой Галиной Антоновой. Будущие супруги познакомились в университете: он играл в КВН, она пела в ансамбле. На пятом курсе пара поженилась, позже у них родился первенец, которого назвали Артем. Точно неизвестно, почему пара развелась, но некоторые источники пишут, что инициатором расставания стал Якубович.

Когда сын ведущего подрос, он держал обиду на своего отца за то, что тот ушел из семьи и даже поменял фамилию. Артем отучился в ВАВТе и пошел работать на «Первый канал», в дирекцию информационных программ. Сейчас отношения с отцом у него наладились и он часто видится с ним на работе.

Дочь Варвара

@umi_coral

В 1998 году, в третьем браке с Мариной Видовой у Якубовича родилась дочь, которую назвали Варвара. В одном из интервью девушка призналась, что с детства хотела связать свою жизнь с кино и телевидением, но родители ее отговаривали. Однако она все равно поступила в МГИМО на факультет международных отношений. Сейчас она продолжает обучение в магистратуре на факультете журналистики, но не спешит связывать свою жизнь с этой сферой.

Девушка говорит, что все-таки решилась выйти на сцену. Весной 2020 года она выпустила первую песню и клип, а также анонсировала альбом. Релиз в Сети не оценили из-за того, что текст был на английском, но она прислушалась к публике и заявила, что выпустит альбом на двух языках.