Люди, которым удалось выжить на необитаемом острове 

Все мы смотрели фильмы и сериалы о том, как люди, попав на необитаемый остров, пытаются выжить. «Рамблер» расскажет о тех, кому это действительно удалось.

Люси Ирвин и Джеральд Кингсленд

В начале 1980-х британский журналист Джеральд Кингсленд решил провести эксперимент и прожить год на тропическом острове. В журнале Time Out он разместил объявление, что ищет себе компаньона в такое необычное путешествие. На него откликнулась девушка по имени Люси Ирвин. И в 1982 году пара отправилась на остров Таин, предварительно поженившись, чтобы упростить процесс получения виз.

Спустя некоторое время супруги поняли, что они совсем не подходят друг другу. И поэтому им пришлось учиться не только выживать, но и уживаться вместе. Чуть меньше, чем через год, остров настигла засуха, и пара осталась без запасов пресной воды. Их спасли аборигены острова Баду, который расположен неподалеку.

Вернувшись на родину, Люси и Джеральд развелись, и написали книги «Выброшенные» и «Островитянин».

Александр Селькирк

В 1703 году Александр был участником британской экспедиции к побережью Южной Америки. Селькирк обладал скверным характером, и поэтому довольно часто ссорился с другими членами команды. Во время очередной разборки он потребовал, чтобы его тут же высадили с корабля. Капитан с удовольствием осуществил просьбу Александра, оставив его в Тихом океане на необитаемом острове Мас-а-Тьерра.

За время, которое Селькирк там провел, он сумел приручить коз и получить постоянный источник свежего мяса, молока и шкур. На острове также им были обнаружены заросли дикой репы и съедобной ягоды. И лишь в 1709 у берегов Мас-а-Тьерра встало на якорь британское судно Duke. Его экипаж и спас Селькирка. Александр не только провел на острове 4 года и 4 месяца, но и стал прототипом легендарного Робинзона Крузо.