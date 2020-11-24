Самый короткий срок президентства в истории

Этот политик пробыл в должности президента рекордно короткое время. «Рамблер» расскажет историю Уильяма Гаррисона.

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Уильям родился в 1773 году. В 18 лет он отправился на службу в армию, а затем участвовал в войне за Огайо. В 1798 году Гаррисон ушел в отставку и занялся политикой. Через два года он уже стал первым губернатором территории Индианы. Позже Уильям Гаррисон прославился как национальный герой, разгромив индейцев в сражении при Типпекану.

После этого события политическая карьера Гаррисона пошла в гору. Он стал членом палаты представителей, а затем сенатором от Огайо. В 1836 году был кандидатом в президенты США, однако проиграл Мартину Ван Бюрену. В 1840 году Уильям вновь баллотировался, и на этот раз одержал победу. Гаррисон вступил в должность девятого президента США в возрасте 68 лет. В день присяги, четвертого марта 1841 года, он произнес двухчасовую инаугурационную речь, самую длинную в американской истории.