Самый короткий срок президентства в истории

Этот политик пробыл в должности президента рекордно короткое время. «Рамблер» расскажет историю Уильяма Гаррисона.
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Уильям родился в 1773 году. В 18 лет он отправился на службу в армию, а затем участвовал в войне за Огайо. В 1798 году Гаррисон ушел в отставку и занялся политикой. Через два года он уже стал первым губернатором территории Индианы. Позже Уильям Гаррисон прославился как национальный герой, разгромив индейцев в сражении при Типпекану.
После этого события политическая карьера Гаррисона пошла в гору. Он стал членом палаты представителей, а затем сенатором от Огайо. В 1836 году был кандидатом в президенты США, однако проиграл Мартину Ван Бюрену. В 1840 году Уильям вновь баллотировался, и на этот раз одержал победу. Гаррисон вступил в должность девятого президента США в возрасте 68 лет. В день присяги, четвертого марта 1841 года, он произнес двухчасовую инаугурационную речь, самую длинную в американской истории.
Однако уже на тот момент у Гаррисона было воспаление легких и плеврит. А 26 марта здоровье нового президента ухудшилось, и ни одно из лечений не помогало. Четвертого апреля того же года Уильяма Гаррисона не стало. В официальном статусе он пробыл 30 дней, 12 часов и 30 минут. Он также стал первым президентом, умершим в должности.