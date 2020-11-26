Шапка Джонсона сделала его объектом насмешек

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже давно стал главным героем повсеместных политических шуток. Недавно он впервые вышел из дома после двухнедельного карантина, так как у Джонсона был обнаружен коронавирус.

Главу британского правительства запечатлели на улице Лондона в черном лонгсливе и брюках того же цвета, а также шапке-петушке в тон костюма. Пользователи Сети высмеяли наряд Джонсона.

"Борис Джонсон больше не на изоляции, так он выглядит сейчас. У меня просто нет слов. И этот человек считается нашим лидером?"— вопрошают пользователи Twitter.

@ RossMcCaff