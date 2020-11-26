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Шапка-петушок Джонсона сделала его объектом насмешек 

Даня Виттиг 1 час назад
Шапка Джонсона сделала его объектом насмешек
Фото: depositphotos.com
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже давно стал главным героем повсеместных политических шуток. Недавно он впервые вышел из дома после двухнедельного карантина, так как у Джонсона был обнаружен коронавирус.
Главу британского правительства запечатлели на улице Лондона в черном лонгсливе и брюках того же цвета, а также шапке-петушке в тон костюма. Пользователи Сети высмеяли наряд Джонсона.

"Борис Джонсон больше не на изоляции, так он выглядит сейчас. У меня просто нет слов. И этот человек считается нашим лидером?"— вопрошают пользователи Twitter.

@ RossMcCaff

«Джонсон показал, что не умеет нормально носить шапки», «Шапка с сюрпризом, что это вообще такое?» — высказывались юзеры.

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