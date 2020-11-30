Известные богачи, которые были скупы до безумия

Не столь важно, сколько у тебя миллиардов, если ты до последнего хранишь каждый цент. И ведь такое поведение присуще многим из тех, кто сумел заработать многомиллиардные состояния. «Рамблер» сделал подборку богачей, скупость которых находилась на грани безумия.

Чарли Чаплин был патологическим скупцом, несмотря на то, что зарабатывал около десяти тысяч долларов в неделю, что по тем временам было огромной суммой. Коллеги по цеху Марлон Брандо и Орсон Уэллс вспоминали о нем как о самовлюбленном тиране, жадине и дешевке.

Когда Чарли ужинал в компании, никогда не платил за себя, считая, что всегда найдется человек, который оплатит счет. Из-за экономии актера не сложилась и его семейная жизнь с Милдред Харрис . Молодую супругу он привел в дом в Беверли-Хиллз, который был построен плотниками, возводящими декорации в фильме. Неудивительно, что дом раскачивался во время сильных порывов ветра и трещал по швам, готовый в любую минуту рухнуть. Бедная женщина ушла от актера через два года.

Знаменитый греческий магнат Аристотель Сократ Онассис заработал свое состояние упорным трудом, достигнув статуса миллиардера уже в зрелом возрасте. Однако многие помнят его не как обладателя несметного состояния, а как человека, сумевшего покорить саму Жаклин Кеннеди — вдову президента, светскую львицу и любимицу Америки. Женившись на ней, Онассис взял на себя все немаленькие расходы, обеспечил содержание 15-комнатной квартиры на Манхэттене и конной фермы в Нью-Джерси.

На Жаклин Онассис не экономил, а вот на всем остальном… Биограф Стивен Бирмингем рассказывает такую историю о визите миллиардера на камбуз экипажа: «Сдернув крышки с мусорных ведер, он погрузил руки в их неприятное содержимое, зачерпнул горстями недоеденные спагетти и завопил: „Почему эту еду выбросили?“ Также магнат даже в лютые холода отправлялся в клуб без пальто — ведь, отдав одежду в гардероб, он после вынужден был бы оставить чаевые.

Кэри Гранта называют „воплощением элегантности“. Актер, прославившийся ролями героев-любовников, был образцом стиля, шарма и изысканности. Но за тщательно продуманным образом скрывался человек с очень непростой личной жизнью. Он очень рано остался без матери: отец поместил ее в психиатрическую лечебницу, откуда ей не суждено было вернуться. Подростком Грант ушел из дома, чтобы присоединиться к труппе странствующих комедиантов, сделал себе имя на Бродвее и лишь потом покорил Голливуд.

Но ни заоблочные гонорары, которые он весьма умно инвестировал, ни женитьба на одной из самых богатых женщин Америки — Барбаре Хаттон — не смогли отучить актера от болезненной экономии, граничащей со скупостью. Грант делал отметки на бутылках с молоком, чтобы обслуживающий персонал не мог отхлебнуть глоточек, брал с гостей деньги за проживание, а также копил пуговицы, срезая их с изношенных рубашек.