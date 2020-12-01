Единственный человек, похороненный на Луне 

В истории известно об одном человеке, чьи останки были похоронены на Луне. "Рамблер" рассказывает, кем он был, и почему его отправили на земной спутник.

Деятельность

На Луне похоронен планетолог и геолог Юджин Шумейкер. Он стоял у истоков астрогеологии и изучал кратеры на Земле и Луне. Шумейкер открыл комету Шумейкеров-Леви, чьи осколки сталкивалась с Юпитером в 1994 году. Тогда был единственный момент, когда люди могли наблюдать столкновение двух небесных тел в Солнечной системе.

Сам ученый участвовал в подготовке космонавтов. Он и сам планировал войти в миссию Apollo на Луне, мог стать первым геологом на спутнике, но его кандидатура не подошла из-за хронических заболеваний — Шумейкер страдал болезнью Аддисона, при которой надпочечники не вырабатывают необходимое количество гормонов. Ученому нужно было постоянное наблюдение врача, которое невозможно было организовать в полете. Вместо этого он стал тренером и обучал астронавтов.

Шумейкер был одним из основоположников теории о том, что 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид, который уничтожил большую часть живого на планете.

Смерть и похороны

Юджин Шумейкер скончался в 1997 году во время автокатастрофы. Он был в командировке в Австралии вместе с супругой. После одного из рабочих дней они ехали в отель и врезались в другую машину. Шумейкер погиб, а его жена получила тяжелые травмы.

Одна из учениц Шумейкера хотела исполнить желание наставника. Она помнила, что он хотел полететь на Луну, но не смог из-за проблем со здоровьем. Тогда у нее возникла идея отправить прах ученого в космос.