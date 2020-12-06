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Люди, которые не верили в COVID-19 и умерли 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Люди, которые не верили в COVID-19 и умерли
Фото: РИА Новости
Несмотря на масштабы пандемии, многие до сих пор скептически относятся к коронавирусу: пренебрегают мерами безопасности и обсуждают теории заговоров. Однако от COVID-19 умерли уже более миллиона человек во всем мире. "Рамблер" рассказывает о людях, которые отрицали существование коронавируса, а потом сами стали его жертвами.

"Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир"

Кадр из видео
Создатель бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров заразился коронавирусом в начале ноября. В тяжелом состоянии бизнесмен попал в больницу. 30 ноября его не стало. Александрову было 73 года.
В начале пандемии коронавируса основатель бренда сырков заявил в интервью журналу Forbes, что не верит в существование COVID-19:

"Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с Испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 млн до 50 млн человек. Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф. Но Китай уже вроде бы на этом деньги нажил".

"Я тоже думал, что нет никакого ковида"

@stuzhuk_dmitriy
Фитнес-блогер из Украины Дмитрий Стужук был уверен, что коронавируса нет до тех пор, пока сам не заболел. 34-летний мужчина заразился на отдыхе в Турции, однако отказался от госпитализации, на которой настаивали врачи.

"Я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел.COVID-19 — БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. […] Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. […] Я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения", — писал Стужук в своем Instagram-аккаунте.

Популярный фитнес-блогер умер 17 октября.

"Можно было бы посмеяться и хайпануть"

Кадр из видео
Журналист Хамед Джалали из Ирана обвинял правительство в запугивании людей. Еще в феврале он облизывал святыни, пытаясь доказать, что коронавирус не существует. Однако он сам оказался в больнице с высокой температурой, а неделю спустя скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. Журналист до последнего не верил, что это коронавирус:

"Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы, чтобы это был коронавирус. Можно было бы посмеяться и хайпануть", — написал журналист в своем Twitter.

Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
Комментарии 2
Люди , Борис Александров , Forbes
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