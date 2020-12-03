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Что не знает мир о новом президенте США 

Диана Товсепова 1 час назад
Весь мир недавно напряженно наблюдал за президентскими выборами в Соединенных штатах Америки. Так, Дональд Трамп боролся за главный пост страны с Джо Байденом.
На этот раз американцы отдали победу кандидату от демократической партии, 78-летнему Джо Байдену. Россияне вряд ли слышали имя Байдена д этих выборов, но весь мир уже знает, что он достаточно спорный кандидат. В СМИ пишут о его проблемах с памятью и странных речах. Но чего мы не знаем о новом президенте?
Смотрите видео, чтобы узнать неизвестные факты о Джо Байдене, секреты его семьи, трагедии жизни и карьерные перипетии.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему жена Байдена нравится американцам больше, чем эффектная Мелания Трамп.
Люди , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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