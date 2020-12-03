Что не знает мир о новом президенте США 

Весь мир недавно напряженно наблюдал за президентскими выборами в Соединенных штатах Америки. Так, Дональд Трамп боролся за главный пост страны с Джо Байденом

На этот раз американцы отдали победу кандидату от демократической партии, 78-летнему Джо Байдену. Россияне вряд ли слышали имя Байдена д этих выборов, но весь мир уже знает, что он достаточно спорный кандидат. В СМИ пишут о его проблемах с памятью и странных речах. Но чего мы не знаем о новом президенте?

Смотрите видео, чтобы узнать неизвестные факты о Джо Байдене, секреты его семьи, трагедии жизни и карьерные перипетии.