Что стало с главными предательницами СССР 

Предатели есть на любой войне. Иногда на это влияет злой умысел и мнимая выгода, иногда обстоятельства лишают человека выбора. Положение женщин во время войны было тяжелым, а судьбы многих из них сложились трагично. "Рамблер" собрал истории известных предательниц СССР.

Олимпида Полякова

Лидия Осипова не то чтобы перешла на сторону фашистов, скорее отказалась от политического строя СССР. На фоне репрессий многие переходили на сторону немцев, так как оккупация выглядела для некоторых как спасение от большевиков. К слову, агитация с той стороны работала именно в этом ключе, закрывая боли советского человека.

В начале войны писательница работала оккупационной в газете «За Родину» и стала антибольшевистским рупором. В эти же годы она начнет работу над книгой «Дневник коллаборантки», которая сделает ее известной.

Женщина не разделяла ценностей немцев, однако продолжала сотрудничество, называя его вынужденным. Но даже после окончания войны, она отступала вместе с немцами. Затем поселилась в Риге, а позже переехала в Германию, где прожила до самой смерти. Лидия сменила имя и фамилию, опасаясь преследования.

Светлана Гайер

Светлана жила в Киеве, где случайно познакомилась с немецким главнокомандующим, который предложил ей место переводчика. Отличное знание языка вызывало сомнения и привлекло внимание гестапо. Девушку то и дело вызывали на допросы, но немцы всегда спасали ее. В благодарность она перевела для Германии пять главных романов Достоевского.

К моменту окончания войны они вместе с матерью переехали в Германию, где Светлана поступила в университет. Она продолжала работать переводчиком и учителем русского языка Гайер отмечала, что убийцы — это убийцы, какой бы стране они не принадлежали.

Можно сказать, что Антонине Макаровой не повезло. Ее любимой героиней фильма была Анька-пулеметчица, из-за нее она ушла добровольцем на фронт. Она быстро попала в плен, сбежала, но обстоятельства сложились не в пользу девушки и она вновь оказалась в плену.

Пытаясь выжить, она стала осуждать советскую власть, поэтому ей поручили избавляться от женщин, детей и стариков. Каждый вечер она расстреливая заключенных, а затем напивалась, чтобы забыть о содеянном. О жестокости женщины ходили слухи, поэтому ее объявили в розыск.

Тоня с сифилисом попала в больницу, в тылу встретила мужа и они перехали в Беларусь. Женщина родила двоих дочерей, работала швеей, а коллеги ценили ее. Однако в 70-е активизировался процесс поиска женщин-палачей. За Антониной следили и позже разоблачили, муж и дети, узнав правду, покинули город. Позже ее расстреляли.