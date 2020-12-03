Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вновь обрушился с критикой на рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. В своем Instagram артист опубликовал очередной стих.
По мнению Шнурова, из-за концерта Басты в Питере ввели дополнительные "ковидные" ограничения и попросили туристов не приезжать в северную столицу.
"В городе моем случилась баста, это ставлю я тебе в вину"
После этого музыкант оскорбил рэпера и привел в пример остальных артистов, которые жалуются на запрет концертов и ухудшение материального положения в пандемию.
"Из тебя парламентарий намбо ван, В дом зашел и даже ног не вытер. Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сергей Шнуров сравнил рэпера с полицаем во время войны.