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Шнуров вновь обрушился с критикой на Басту: «Теперь закрыли Питер» 

Елизавета Назарова 6 часов назад
«Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер»
Фото: @shnurovs
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вновь обрушился с критикой на рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. В своем Instagram артист опубликовал очередной стих.
По мнению Шнурова, из-за концерта Басты в Питере ввели дополнительные "ковидные" ограничения и попросили туристов не приезжать в северную столицу.

"В городе моем случилась баста, это ставлю я тебе в вину"

После этого музыкант оскорбил рэпера и привел в пример остальных артистов, которые жалуются на запрет концертов и ухудшение материального положения в пандемию.

"Из тебя парламентарий намбо ван, В дом зашел и даже ног не вытер. Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер"

Ранее "Рамблер" сообщал, что Сергей Шнуров сравнил рэпера с полицаем во время войны.
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Люди , Баста , Сергей Шнуров
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