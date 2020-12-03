«Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер»

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вновь обрушился с критикой на рэпера Василия Вакуленко , известного под псевдонимом Баста. В своем Instagram артист опубликовал очередной стих.

По мнению Шнурова, из-за концерта Басты в Питере ввели дополнительные "ковидные" ограничения и попросили туристов не приезжать в северную столицу.

"В городе моем случилась баста, это ставлю я тебе в вину"

После этого музыкант оскорбил рэпера и привел в пример остальных артистов, которые жалуются на запрет концертов и ухудшение материального положения в пандемию.