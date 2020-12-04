Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег 

На удаленке коллеги раздражают россиян меньше, чем в офисе, но у них все равно остаются неприятные привычки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»

В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны. В том, что их ничего не раздражает в коллегах в офисе признались только 18 процентов участников опроса. А самой раздражающей привычкой коллег они назвали курение (9 процентов), сплетни и хамство (7 процентов), лень и громкая речь (по 5 процентов), а также опоздания и некомпетентность (по 4 процента).

Что касается удаленки, то там непосредственных контактов с людьми нет, так что раздражающих факторов меньше: 38 процентов опрошенных отметили, что в коллегах на дистанционке их ничего не раздражает. Но самым неприятным при работе через интернет остается игнорирование звонков и сообщений: так ответили 7 процентов респондентов. Еще 4 процента россиян сообщили, что им сильно не нравятся звонки в нерабочее время, столько же пожаловались на несамостоятельность коллег, которые их отвлекают.