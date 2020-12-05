Кем на самом деле были предки Ельцина

До развала Советского Союза Борис Николаевич Ельцин говорил, что его предками были бедные крестьяне. Семья жила в небольшом доме, и в хозяйстве были только корова да лошадь, которая скоро померла. Дед президента работал печником, а отец — строителем.

На самом деле родители президента были кулаками, имели фамилию не ЕльцИны, а ЕльцЫны и отец Бориса Николаевича отсидел в лагере по 58-й политической статье.

Придуманная биография помогала Ельцину сделать карьеру партийного функционера. Когда же СССР прекратил свое существование Борис Николаевич стал подтверждать свое кулацкое происхождение и всячески ругал большевиков за притеснения. Впрочем, так поступало большинство советских руководителей.

Согласно исследованиям бывшего сотрудника ГКБ Н. Зеньковича, Борис Николаевич происходил из древнего рода Ельцыных. Дальний предок будущего президента Елизарий по прозвищу Елец в 1495 году бежал из занятого московитами Великого Новгорода на Северный Урал, где и осел. После церковной реформы Никона его потомки сохранили старую веру и стали раскольниками.

В уральское село Бутка семья еще Ельцыных прибыла в ссылку после раскулачивания. Дедушка Бориса Николаевича кулак Игнатий, который по документам был именно Ельцыным, владел двумя мельницами и 12 гектарами земли, из которых пять сдавал в аренду. Среди изъятого у семьи имущества числилась молотилка для зерна, жатка, несколько коров и пять лошадей.

После того как в 1930 году семью раскулачили, старшего Ельцына отправили в ссылку, которая находилась в 15 верстах от его дома. Игнатий не стал мириться с судьбой и ушел в бега. Именно этот период жизни своего предка Борис Николаевич имел в виду, когда рассказывал о том, что тот занимался кладкой печей. После развала СССР Ельцин утверждал, что советская власть не любила ярких самостоятельных личностей и всячески стремилась их подавить. В том числе и его родственников.

По документам до 1920 года предки Бориса Николаевича носили фамилию Ельцыны. Согласно наиболее распространенной версии, отец будущего президента — Николай — в Гражданскую войну воевал на стороне белых, а после поражения контрреволюции старался скрыть этот факт своей биографии.

Интересно, что по документам Николай Ельцын родился в 1899 году, а вот Николай Ельцин — в 1906-м, вследствие чего по возрасту принимать участие в войне не мог. В 1993 году в казанском архиве ФСБ было обнаружено дело, заведенное на Николая Ельцина. Однако из-за неразберихи с датой рождения отца Бориса Николаевича довести его до конца чекисты так и не сумели.

Отец вместе со своим братом Адрианом работал на строительстве авиационного завода в Казани. Весной 1934 года оперуполномоченный ОГПУ Татарской Республики Исмагилов попросил у местного прокурора разрешение на арест шести работников, среди которых был и Николай. Санкция была дана, и их арестовали по 58-й статье, обвинив в контрреволюционной деятельности, а именно, в распространении среди рабочих разлагающих коллектив слухов. Как оказалось потом, все обвиняемые происходили из семей кулаков. После быстрого следствия и суда им дали по три года ГУЛАГа.

Отца Бориса Николаевича отправили на строительство Волго-Донского канала, а через два года за примерное поведение выпустили из лагеря. В 1937 году семья, в которой родился еще один сын, вернулась на Урал.