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Самая дорогая проститутка США подала в суд на властей из-за отсутствия работы 

Lenta.ru 3 часа назад
Проститутка из США подала в суд из-за безработицы
Фото: @thealicelittleofficial
Самая дорогая проститутка США Элис Литтл подала в суд на властей штата Невада из-за отсутствия работы. В регионе с 17 марта закрыты публичные дома, при этом работа сопутствующих заведений, таких как массажные и спа-салоны, возобновлена. Об этом сообщает Daily Star.
Девушка работает в борделе Moonlite BunnyRanch в городе Маунд-Хаус. По словам самой Литтл, она психолог, тренер по отношениям и секс-эксперт. По подсчетам специалистов, она самая высокооплачиваемая секс-работница в стране и зарабатывает до миллиона долларов в год.
Американка подала в суд на властей Невады, указав в письме, что из-за подобных действий работники легальной секс-индустрии оказались без денег. Литтл подчеркнула, что закрытыми остались только публичные дома, в то время как другие заведения открылись.

«Это просто вопиющая дискриминация легальных секс-работников Невады», — возмутилась девушка.

Лишившись заработка в борделе, Литтл стала подрабатывать в маркетинге, завела аккаунт на OnlyFans и стала проводить интимные встречи в онлайн— и оффлайн-режиме.
В прошлом году девушка рассказала о своей работе. По словам Литтл, в бордель она пришла в 2016 году в поисках интересной работы, и ей понравилось. Секс-работница призналась, что больше всего любит помогать людям с их проблемами, например, спасать интимные отношения в парах.
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