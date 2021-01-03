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Знаменитости, которые заключили брак с родственниками 

Анна Арсеньева 12 часов назад
Знаменитости, которые женились на родственниках
Фото: depositphotos.com
Во многих культурах родственные браки находятся под строжайшим запретом. Кроме того, как выяснили ученые, кровосмешение может привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей. Однако раньше такие случаи были не редкостью. Многие знаменитые люди женились на своих сестрах и выходили замуж за братьев. Подробнее — в материале "Рамблера".

Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II вышла замуж за принца Греческого и Датского Филиппа Маунтбеттена в 1947 году. Они вместе уже 73 года. Однако герцог Эдинбургский и королева Елизивета — четвероюродные брат и сестра.

Альберт Эйнштейн

Знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн был дважды женат. Во второй раз — на своей двоюродной сестре Эльзе Эйнштейн. Их отношения начались в 1912 году. Официально вступили в брак они в 1919-м. Но совместных детей у супругов не было.

Игорь Стравинский

wikipedia.org
Композитор Игорь Стравинский женился на своей кузине Екатерине Носенко, когда ему было 24 года. Пара хотела вступить в брак на год раньше, в 1905 году. Однако церковь была против. После смерти супруги в 1939 году Стравинский женился на актрисе Вере Судейкиной.

Чарльз Дарвин

wikipedia.org
В 1839 году состоялась церемония бракосочетания английского ученого Чарльза Дарвина и его двоюродной сестры Эммы Веджвуд. У супругов было десять детей. Трое из них умерли в раннем возрасте. Из-за того, что некоторые дети были очень болезненны, Чарльз Дарвин предположил, что причина в их родственных связях с супругой. Этой теме посвящены некоторые его научные работы.
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Комментарии
Люди , Елизавета II , Альберт Эйнштейн , Екатерина Носенко , Чарльз Дарвин , Игорь Стравинский
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