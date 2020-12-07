Кем были предки Леонида Брежнева на самом деле 

Леониду Брежневу еще во времена его правления приписывали самые разнообразные корни — румынские, польские, цыганские и даже еврейские.

Говорят, даже Сталин считал его молдаванином. Хотя никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить все эти версии, не было. Сам Генсек не особо распространялся о своей родословной. В его анкетах в графе национальность встречались разные записи — «русский» и «украинец. Он действительно родился в Украине, сейчас это Днепропетровская область — город Днепродзержинск. Хотя на тот период это была небольшая деревушка под названием Каменское.

Были ли у Брежнева польские корни?

Эта версия получила распространение благодаря исключительному знанию Брежневым польского языка. По утверждениям его коллег Леонид Ильич старался скрывать свои знания, так как отношение властей к полякам на тот период нельзя было назвать лояльным. Документально теория о польских корнях не подтверждается. Познания Генсека в польском языке связывают лишь с тем, что мать имела польские корни и владела языком в совершенстве.

Версия с еврейским происхождением

В СССР еврейские корни общественность пыталась выискать у большинства политических деятелей. И Брежнев не был исключением. В некоторых источниках до сих пор можно найти информацию о том, что Леонид Ильич в своем происхождении имеет две ветви — еврейскую и украинскую. При этом принадлежность к евреям связывают с отцовской линией, считая, что Илья Яковлевич после революции сменил свою фамилию на фамилию одного из родственников по линии мужа сестры. Подтверждений этому никаких нет, поэтому версия с еврейским происхождением не имеет оснований.

Украинские корни — официальная версия национальной принадлежности Генсека

Предки Леонида Ильича походили из украинского народа. Документально подтвержденные источники подтверждают, что великий политик действительно родился в Украине. Сам он никогда не скрывал украинских корней. Хотя очень часто высказывался, что считает себя гражданином советской страны. В некоторых анкетных данных есть расхождения по точной дате его рождения, но в паспорте и анкетах, заполненных Брежневым собственноручно, стоит дата 19.12.1906 г. Родители знаменитого политического деятеля принадлежали к интеллигенции, хотя многие считают Илью Яковлевича (отца) „фабрикантом“. Во всяком случае, точно известно, что члены семьи Брежневых были достаточно образованными людьми. В семье кроме самого Леонида Брежнева было еще двое детей — брат и сестра. Из них будущий политик был самым старшим. Исходя из трудов некоторых историков, которые изучали род Брежневых, можно утверждать, что семья жила не в особом достатке, но дети всегда были окружены заботой и любовью.