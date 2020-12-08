Необычные факты о Владимире Маяковском 

О жизни знаменитых писателей, поэтов, актеров и актрис XXвека мы знаем из школьных учебников, и то очень поверхностно. О том, что Есенин был главным московским хулиганом, известно абсолютно всем, а вот то, что Цветаева сдала своих детей в детдом и даже не пришла на похороны младшей дочери, — немногим.

Чтобы узнать больше о жизни знаменитых людей XX века, мырешили создать рубрику «Без глянца», в которой будем рассказывать то, о чем непишут в школьных учебниках.

Героем этого выпуска стал поэт Владимир Маяковский.

Громкий революционер и авангардист на самом деле был робким и ранимым человеком, а еще он сидел в тюрьме и не окончил школу. Мы посмотрели несколько документальных фильмов, прочитали воспоминания современников и составили список необычных фактов, которые ты точно не знал.

Не окончил школу

Летом 1906 года, когда Маяковскому было 13 лет, он вместе с мамой и сестрой переехал в Москву, где пошел в школу, но через два года его исключили из нее за неуплату обучения. Семья жила очень бедно.

Сидел в тюрьме

Владимир Маяковский в 1910 году

В 1908–1909 годах Маяковский был трижды осужден: по делу о подпольной типографии, по подозрению в связи с группой анархистов-экспроприаторов и по подозрению в пособничестве побегу женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы. Со 2 июля 1909 года по 9 января 1910-го он находился в одиночной камере Бутырской тюрьмы. Именно там он начал писать стихи, правда, был ими недоволен. В автобиографии «Я сам» он написал:

«Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде:«В золото, в пурпур леса одевались, Солнце играло на главах церквей. Ждал я: но в месяцах дни потерялись, Сотни томительных дней». Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!»

Не взяли на фронт

Маяковский пытался записаться добровольцем на фронт Первой мировой войны, но его не взяли из-за политической неблагонадежности.

Бактериофобия

Считается, что у Маяковского была фобия заразиться какой-нибудь болезнью. Говорят, что так на него повлияла смерть отца, который умер от укола булавкой. Поэтому поэт всегда носил с собой мыльницу и при каждом удобном случае мыл руки. До конца своей жизни Маяковский опасался иголок, булавок, заколок.

Свободная любовь

С 1918 года Маяковский жил вместе с Лилией Брик и ее мужем Осипом Бриком . В первые годы советской власти свободные отношения считались абсолютно нормальным явлением. Тогда процветала «теория стакана воды», которая рассматривала секс как утоление физических потребностей. Слоган этой теории гласил: «Заняться сексом просто, как выпить стакан воды». Официально Маяковский никогда не был в браке, хотя параллельно у него были отношения на стороне как в России, так и за рубежом среди русской эмиграции во Франции и США.

Главная муза поэта

Лиля Брик на протяжении всего творческого пути Маяковского считалась его главной музой. Она была убеждена, что именно благодаря ей он сформировался как поэт. Их отношения были сложными, в воспоминаниях Лиля Юрьевна говорила: «Володя не просто влюбился в меня — он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты — буквально».

Маяковский посвятил ей много стихов и ради нее был готов на все. Так, из поездки в Париж Маяковский привез Брик машину. Но самым главным подарком считается бесконечное «Люблю». Поэт выгравировал на кольце инициалы Лили — Л. Ю. Б., так получилось непрерывное признание в чувствах. Кстати, такие кольца до сих пор делают многие ювелирные бренды.

Стихотворная лесенка

Стихотворная лесенка стала его визитной карточной. Но многиеколлеги обвинили его в жульничестве, так как раньше поэтам платили именно заколичество строк, а не за знаки.

Снимался в кино

Маяковский писал сценарии и даже снимался в некоторых фильмах. Но до современности дошел только один фрагмент фильма «Барышня и хулиган».

Любил азартные игры

Есть версия, что причина гибели поэта — проигрыш в «Русскую рулетку».

Был пионером советской рекламы

В 1919 году Владимир Маяковский участвовал в создании агитационных плакатов «Окна РОСТА». Он писал тексты и занимался непосредственно оформлением сатирических афиш.