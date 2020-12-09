Яков Палий: палач-эсэсовец, который сбежал в США 

Яков Палий считается последним нацистом Третьего Рейха, проживавшим до недавнего момента в США. В конце 1940-х годов ему удалось уйти от ответственности и получить гражданство, убедив американские власти в том, что во время войны он работал пастухом в родной деревне. Однако в начале 2000-х Палий был разоблачен. Преступника решено было депортировать, но ни одно государство не изъявило желания принять бывшего СС-овца к себе.

Приезд в США и разоблачение

Уроженец польского (а теперь украинского) села под названием Прядики Яков Палий приехал в Соединенные Штаты в 1949 году. При оформлении документов он сказал представителям американских властей, что до конца войны он только и делал что работал. Сначала пас скотину в родной деревне, а потом вкалывал на одной из немецких фабрик. Палия в США приняли. Спустя 8 лет он стал полноправным американским гражданином и даже обзавелся семьей.

В Нью-Йорке он жил тихо и скромно, а потому не вызывал ни у кого абсолютно никаких подозрений. Тем не менее кто-то все-таки узнал в Палие бывшего СС-овца. По некоторым данным этот кто-то передал анонимную записку сотрудникам ФБР , после чего, а именно в начале 2000-х годов следственные органы взялись за Якова всерьез. Несмотря на то, что с того момента, как Палий прибыл в США прошло уже более полувека, доказательств его вины оказалось предостаточно. Да и сам он во всем сознался. В 2003 году все это было подкреплено судебным решением. Кроме того, через несколько месяцев Яков Палий был также лишен и американского гражданства.

Результаты расследования

В ходе следствия выяснилось, что Палий вовсе не был обычным мирным жителем. На самом деле еще в 1943 году его завербовали на территории Польши. Некоторое время Яков служил охранником в концентрационном лагере «Травники». Будучи надзирателем, Палий ответственно выполнял свои обязанности и однажды даже предотвратил побег заключенных. Никто из беглецов не вернулся домой живым.

Принимая во внимание тот факт, что лагерь «Травники» являлся также своеобразной тренировочной базой, в том числе для будущих СС-овцев, впоследствии Яков Палий был направлен именно в вышеозначенный батальон. Поэтому, согласно решению суда, нациста признали причастным к уничтожению большого количества евреев, а также мирного польского населения.

Где сейчас Палий?

В 2004 году власти США распорядились депортировать Палия со своей территории. Однако ни одна страна (в том числе и Украина, выходцем из которой фактически является нацист) не согласилась принять преступника под свое крыло. Германия также отказалась взять Якова Палия к себе, мотивируя это тем, что тот никогда не имел немецкого гражданства. Поэтому долгое время Палий продолжал проживать в Нью-Йорке. В связи с этим активисты провели в городе акцию «Нет СС в США!». Ее организаторами стали студенты и преподаватели одного из еврейских колледжей.

Тем не менее Палий подал апелляцию на решение суда, которая была отклонена. Спустя 14 лет после того, как Якова Палия признали нацистским преступником, его все-таки выслали из Соединенных Штатов Америки. Это случилось 20 августа 2018 года. 95-летний Палий умер в доме престарелых в Германии в январе 2019 года.