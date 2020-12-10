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Блогеры раскрыли тайные причуды богачей 

Даня Виттиг 4 часа назад
Блогеры раскрыли тайные причуды богачей
Фото: Рамблер
TikTok-блогерша с ником missbeifong раскрыла тайную причуду одного из богачей, а обсуждение стало вирусным. Об этом сообщает BuzzFeed.
По словам Missbeifong, однажды она узнала о том, что в богатой семье каждый раз покупают новый матрас, если кого-то тошнит.
Юзер thatpilotguy0 рассказал, как мужчина признался, что у него украли 260 тысяч долларов, но он заметил это только через девять месяцев. Другая деввушка вспомнила, как на первом свидании с обеспеченным парнем ей пришлось оплачивать весь счет в дорогом ресторане. Так кавалер проверял, что партнерша готова встречаться с ним просто так.
Тиктокер Патрик Кристи рассказал, как в период карантина его друг-богач пригласил его и других приятелей в личный самолет лишь для того, чтобы провести один день в Нью-Йорке.
Блогерша dyl.pickless вспомнила, как однажды ее обеспеченный знакомый выбросил смартфон, заметив на дисплее царапину. Также юзеры привели в пример мужчину, который нанял водителя для няни своих детей, а также богача, который платил Instagram-моделям за то, чтобы они ели на камеру животных.
Ранее "Рамблер" сообщал о вещах в доме, которые выдают бедность хозяина.
Видео дня. Животные, которые совершили настоящий подвиг
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