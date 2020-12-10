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Пугающие факты о вожде Третьего рейха 

Русская семерка 47 минут назад
Пугающие факты о вожде Третьего рейха
Фото: Русская семерка
Почти все знают, кто такой Адольф Гитлер. Но есть 14 фактов о главном злодее XX века, которые вы наверняка не знали. Адольф Гитлер восхищался Генри Фордом настолько, что упомянал его в своих речах, хранил его фотографии и дарил ему подарки на каждый день рождения.
Гитлер был объявлен мертвым 1 мая 1945 года. Ровно 66 лет спустя был объявлен мертвым Усама бен Ладен.
Гитлер планировал убить всех жителей Москвы и затопить город. На территории Москвы должно было быть водохранилище.
Немецкий генерал Эрвин Роммель отказался выполнять приказ Гитлера— казнить еврейских военнопленных.
Адольф Гитлер хотел стать художником, однако провалил вступительный экзамен в архитектурную школу в Вене.
С 1942 года и до своей смерти в 1945 году Адольф Гитлер употреблял наркотики. Также как и многие солдаты нацистской армии.
Человек, который спроектировал секретный бункер Саддама Хусейна, был внуком женщины, которая разработала бункер Адольфа Гитлера.
Победители Олимпийских игр 1936 года в Берлине получили саженцы дуба в качестве подарка от Гитлера.
Гитлер также, как и Сталин, был номинирован на Нобелевскую премию мира.
Гитлер боялся стоматолога, любил сладкое и имел женский почерк. Некоторые подозревали, что он гей. Он также любил черлидинг.
Во время Первой мировой войны, британский солдат по имени Генри Тэнди спас жизнь раненого немецкого солдата, который позже был идентифицирован как Адольф Гитлер.
В 1938 году журнал Time выбрал Адольфа Гитлера человеком года.
Гитлер планировал убить Уинстона Черчилля взрывающимся шоколадом.
Гитлер тщательно собирал иудаистские артефакты и фотографии евреев, чтобы сохранить их в «Музее Вымершей расы».
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Люди , Усама бен Ладен , Уинстон Черчилль , Журнал Time
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