Что творила Грета Бозель в женском концлагере

Безмерная жестокость нацистов не была прерогативой мужчин. Во время Второй мировой войны на разных должностях в фашистских концлагерях служили порядка 5.500 женщин.

Грета Бозель относится к тем, кто порой превосходил по циничности и свирепости своих коллег-мужчин.

Профессиональная медсестра служит Рейху

Издавна считается, что медсестры спасают жизнь людям и облегчают страдания. Однако нацизм сумел поставить и эту гуманную профессию на службу бесчеловечному конвейеру смерти. Довоенную Грету Бозель (в девичестве Мюллер) вспоминали как опытную внимательную медсестру.

Бозель родилась в германском городе Эльберфельде 9 мая 1908 года. На момент укрепления нацизма у власти и расширения сети концлагерей она более 10 лет работала медсестрой. По одной из версий, в 1939 году Бозель сменила мирную профессию на должность надзирательницы лагеря Равенсбрюк.

Другие источники сообщают, что Грета Бозель с 1940 года числилась в штате крупной автомобильной компании Continental AG в Ганновере. Фирма производила товары военного назначения — авиационные шины, противогазы, топливные баки.

Заключенные — дармовая рабочая сила

Поскольку большинство рабочих было призвано в немецкую армию, Continental AG активно использовала принудительный труд. На конец 1943 года число заключенных, работающих на компанию, составляло примерно 5.500 человек (4.546 угнанные мирные жители с оккупированных территорий и 903 военнопленных). Как правило, они работали сменами по 12 часов, в том числе на подземных заводах.

Среди заключенных было немало женщин. В основном их использовали на производстве противогазов. Нацисты, которые любили идеальный порядок во всем, приставляли к узницам женщин-надсмотрщиц. Именно здесь Грета Бозель приобрела навыки надзирательницы, принуждающей работниц выжимать из себя остатки сил на благо Рейха.

Перевод на новое место

В августе 1944 года работодатель направляет Грету Бозель на работу надзирательницей в Равенсбрюк. Лагерь базировался в Германии недалеко от города Фюрстенберг и был у нацистов единственным в своем роде крупным концентрационным лагерем для женщин. По оценкам историков, там было уничтожено не менее 92.000 заключенных.

Среди известных заключенных Равенсбрюка — племянница Шарля де Голля Женевьева де Голль-Антониоз, польский режиссер Ванда Якубовская, Герой Советского Союза Мария Байда.

Лагерь также также служил учебной базой для женщин-надзирательниц СС. За время существования Равенсбрюка с 1938 года по апрель 1945 года там прошли подготовку порядка 3.500 женщин. Одной из них стала Грета Бозель.

Распределяющая смерть

После переподготовки Грета Бозель осталась работать в Равенсбрюке как SS Aufseherin (буквально — надсмотрщица, надзирательница). Это название было разработано для женского персонала СС. Сотрудники-женщины считались вспомогательными силами, они подпадали под юрисдикцию СС, но не были вправе носить военную форму. SS Aufseherin не было рангом или воинским званием СС, а использовалось как функциональное наименование сотрудников-женщин.

Грета Бозель была назначена в Равенсбрюке на должность Arbeitseinsatzführerin (руководителя рабочей команды). Она лично отбирала узниц, годных к изнурительному труду на пользу Третьего Рейха. Изможденных, искалеченных, раненых и больных женщин-заключенных Бозель без тени сомнения отправляла в газовую камеру.

В отношении Греты Бозель к заключенным не было и тени человечности. Любую узницу концлагеря она рассматривала как функцию, рабочую единицу.

Даже многих немцев шокировали ее циничные слова о заключенных: «Если они не могут трудиться, то пусть сгниют».

Она с удовольствием избивала женщин, которые находились в полной ее власти.

За несколько месяцев до падения Рейха Равенсбрюк стал лагерем смерти. В период с конца января по начало апреля 1945 года были отравлены газом или расстреляны порядка 6.000 узников лагеря. Имена большинства из них до сих пор не установлены — эсэсовцы перед бегством уничтожили почти все документы.

Расплата

В конце апреля 1945 года подразделения Красной армии были на подходе к Равенсбрюку. Фашисты начали эвакуацию концлагеря — 27 апреля на запад погнали более 20.000 измученных заключенных. В историю эта операция гитлеровцев вошла как «Марш смерти». 30 апреля 1945 года в Равенсбрюк вошли советские войска, освободившие около 3.000 изможденных женщин.

Грета Бозель вместе с мужем успела сбежать до захвата лагеря Красной Армией. Впоследствии она была задержана британскими войсками. По приговору процесса над персоналом концлагеря Равенсбрюк, проходившего в Гамбурге с декабря 1946 года по февраль 1947 год, Грета Бозель была приговорена к повешению.

Суд признал ее виновной в массовых убийствах, злоупотреблениях и участии в отборе заключенных для газовых камер. Утром 3 мая 1947 года британский палач Элберт Пиррпойнт в тюрьме города Гаммельна привел приговор в исполнение. Грета Бозель была повешена на той же веревке, что и надзирательница того же лагеря Доротея Бинц.