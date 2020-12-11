Следующий президент Джо Байден и его будущий вице-президент Камала Харрис получили звание «человек года» Джо Байдену, по версии журнала Time.
Помимо Байдена за звание в этом году претендовали Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость.
Изначально Камала Харрис в шорт-лист включена не была. Но так как победа Байдена в выборах неразрывно связана с ней, то звание пришлось разделить. Политик стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки». Кстати, Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.
Как отмечает Time, Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы.
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