Следующий президент Джо Байден и его будущий вице-президент Камала Харрис получили звание «человек года» Джо Байдену, по версии журнала Time.

Помимо Байдена за звание в этом году претендовали Дональд Трамп , сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи , а также участники движения за расовую справедливость.

Изначально Камала Харрис в шорт-лист включена не была. Но так как победа Байдена в выборах неразрывно связана с ней, то звание пришлось разделить. Политик стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки». Кстати, Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.