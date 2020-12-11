Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶

Байден и Харрис победили в номинации «человек года» по версии Time 

Даня Виттиг 4 часа назад
Следующий президент Джо Байден и его будущий вице-президент Камала Харрис получили звание «человек года» Джо Байдену, по версии журнала Time.
Помимо Байдена за звание в этом году претендовали Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость.
Изначально Камала Харрис в шорт-лист включена не была. Но так как победа Байдена в выборах неразрывно связана с ней, то звание пришлось разделить. Политик стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки». Кстати, Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.
Как отмечает Time, Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы.
Ранее "Рамблер" сообщал об актерах, которые стали политиками.
Комментарии
Люди , Видео , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , Журнал Time
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 самых бесстрашных людей в мире
08:56
10 самых бесстрашных людей в мире
Люди
Сокровища, спрятанные у всех на виду
07:02
Сокровища, спрятанные у всех на виду
Вещи
Животные, которые совершили настоящий подвиг
10:08
Животные, которые совершили настоящий подвиг
Истории
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
00:26
Голые фото бабушки заставили внучку страдать
Безумный мир
Милые животные, способные вас убить
10:04
Милые животные, способные вас убить
Истории
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
06:47
Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Истории
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение