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«Иранскую Анджелину Джоли» приговорили к тюрьме 

Мария Грибова 2 часа назад
Иранскую копию Джоли приговорили к тюрьме
Фото: @sahar_tabar_fan
Девушку из Ирана, Сахар Табар, которая скопировали образ голливудской актрисы Анджелины Джоли, приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.
Местная журналистка Масих Алинеджад общалась с адвокатом девушки, и рассказала, что звезда Instagram была приговорена якобы за «содействие коррупции». Масих, в свою очередь, обратилась за помощью к голливудской звезде:

«10 лет тюрьмы для иранского инстаграмера, который использовал макияж и фотошоп, чтобы стать зомби Анджелины Джоли. Сахар Табар только 19. Ее шутка привела ее в тюрьму. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужен твой голос. Помоги нам».

В 2019 году Сахар также обвиняли в богохульстве из-за фото, которые она размещала в Instagram.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Байден и Харрис стали «людьми года» по версии Time.
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Люди , Анджелина Джоли
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