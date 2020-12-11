Иранскую копию Джоли приговорили к тюрьме

Девушку из Ирана, Сахар Табар, которая скопировали образ голливудской актрисы Анджелины Джоли , приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Местная журналистка Масих Алинеджад общалась с адвокатом девушки, и рассказала, что звезда Instagram была приговорена якобы за «содействие коррупции». Масих, в свою очередь, обратилась за помощью к голливудской звезде:

«10 лет тюрьмы для иранского инстаграмера, который использовал макияж и фотошоп, чтобы стать зомби Анджелины Джоли. Сахар Табар только 19. Ее шутка привела ее в тюрьму. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужен твой голос. Помоги нам».

В 2019 году Сахар также обвиняли в богохульстве из-за фото, которые она размещала в Instagram.