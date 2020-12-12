Три самых развратных императрицы в истории 

Некоторые женщины-правители вошли в историю как обольстительницы мужчин. Их похоть и любвеобилие не знали границ. «Рамблер» расскажет о трех самых развратных императрицах в истории.

Клеопатра

Последняя царица эллинистического Египта известна потомкам не только как возлюбленная Цезаря. В большей степени все знают ее любвеобильность, которая вместе с острым умом и прекрасным образованием могла надолго привязать к себе любого мужчину. Хотя по описаниям современников Клеопатра не была красавицей.

Клеопатра впервые познала мужчину в двенадцать лет, после чего она продолжила дарить им неземное блаженство в независимости от их сословия. Для рабов ценой за проведенную ночь с царицей Египта была жизнь, но их это не останавливало.

Враги использовали разнузданность царицы в сексе, чтобы очернить Клеопатру, приписывая ей половые связи с животными. Сейчас бы это назвали «черным пиаром».

Привязанность Клеопатры к такому же любителю плотских удовольствий Марку Антонию стала роковой, и за свое решение вместе противостоять Римской Империи они оба поплатились жизнями.

У Ху

Китайская императрица из династии Тан была большой поклонницей оральных ласк и феминисткой. При дворе для мужчин она ввела особый обычай — «облизывание тычинок лотоса». Каждый чиновник или проситель перед обращением к У Ху и высказыванием своей просьбы должен был сначала ублажить ее. Только после этого ему разрешалось перейти к цели своего визита.

Если во время оральной ласки императрица испытывала «фееричный всплеск», то проситель мог быть уверен, что его дело будет разрешено положительно. Но если по завершению интимного процесса мужчина вытирал губы или сплевывал «божественный нектар из нефритового лона», то это расценивалось как оскорбление и заканчивалось для него трагически.

Валерия Мессалина

Жена императора Клавдия была для Римской Империи олицетворением блуда, похоти и разврата. Потеряв невинность в тринадцать лет, Мессалина осознала свою нимфоманию. Высокий статус не мог удержать ее от распутства. Ни одного привлекательного мужчины не пропускала Мессалина мимо своей постели.

Мессалина регулярно посещала все местные бордели не в качестве клиентки, а в роли куртизанки, при этом не гнушаясь брать за это деньги. Социальное положение партнера не имело никакой роли — надев светлый парик (Валерия была брюнеткой), ночью она отправлялась в портовые притоны, где самозабвенно отдавалась грузчикам, матросам, гладиаторам. А днем на своей половине дворца императрица устраивала оргии с прислугой, заставляя участвовать также их отцов, братьев, сыновей.

Попытка возвести на престол своего любовника Гая Силия в результате заговора против Клавдия закончилась казнью всех причастных по приказу императора. К тому моменту Мессалине было 28 лет.