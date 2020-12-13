Кто завез гамбургеры и дешевые соки в Россию 

За ассортимент советских продуктовых отвечал Анастас Иванович Микоян — революционер, а потом народный комиссар пищевой промышленности СССР. Именно этому человеку мы обязаны изобретению "советского фаст-фуда". "Рамблер" решил узнать подробности этой истории.

Микоян рассказывал в мемуарах, как в 1936 году он гулял по Нью-Йорку и случайно обратил внимание на "замечательный продукт местного общепита, продававшийся прямо на улицах". Это были однотипные котлеты, которые подавали внутри свежих булочек. Продавцу оставалось только достать и подогреть ингредиенты, добавить томат, огурец и горчицу, чтобы блюдо было готово.

По мнению комиссара, распространение точек быстрого питания по городу стало бы отличным выходом для "занятого человека", у которого нет времени на готовку. Стоит отметить, что Микоян всегда старался сделать выбор в магазинах разнообразнее, например, запустил в продажу "Советское шампанское", которое стало культовым. Поэтому новаторская идея перенять опыт американских бургеров сразу посетила его голову.

Микоян заказал заграницей 25 машин по производству котлет, которые могли производить два миллиона "советских гамбургеров" в день. Затем он купил устройство для производства булочек. Нерешенным оставался только вопрос "запивки".

В Америке в то время уже была кола, а также концентраты соков. Но качество производимых напитков было настолько высоким, а технология настолько сложной, что Микоян решил от этого отказаться, да и денег искренне не хватало. По этой причине в СССР появились дешевые концентраты соков.

Микоян мечтал о том, что советские люди станут современными, будут есть бургеры, а потом он раздобудет для них и колу. Перед самой войной советские граждане действительно успели познакомиться с новым типом еды. Однако война полностью изменит ход истории не только общепита, но и всей остальной истории.