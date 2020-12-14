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Вассерман рассказал об обете безбрачия 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Вассерман рассказал об обете безбрачия
Фото: Вечерняя Москва
Публицист, телеведущий и участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман рассказал, что считает ошибкой собственный обет безбрачия, который дал более 50 лет назад.
Как отметил Вассерман, он «до сих пор мальчишка», у него гораздо меньше бытовых забот, свойственных большинству людей в его возрасте. Однако само по себе телеведущий это позитивом считать не стал.

— Когда меня приглашают на свадьбу, то говорю молодым: «Очень рад, что вы не повторили мою ошибку», — отметил Вассерман.

Объясняя причины принятия обета безбрачия, публицист рассказал, что «имел глупость в юности», поскольку таков «был именно неудачный аргумент в споре». Вассерман подчеркнул в эфире телеканала «Россия 1», что в то время это не имело отношения к его личным эмоциям либо личной жизни, «которой тогда еще не было».
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Люди , Анатолий Вассерман
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