Юлия из Иркутска никогда не планировала жить в Европе, но судьба распорядилась иначе: на учебе в Китае она познакомилась с бельгийцем, вышла за него замуж и переехала к нему на родину. Там сибирячка нашла много достоинств и недостатков. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее историю о жизни в Генте.

Я родом из Иркутска и никогда не представляла, что буду жить в другой стране, даже не мечтала об этом. Но первая моя поездка за границу с мамой в 2005 году, в маленький китайский город возле Желтого моря, определила мою судьбу. После этого я поняла, что хочу учить китайский и узнать поближе культуру Китая.

Я поступила в международный институт экономики и лингвистики и оказалась на практике в Шэньяне. Но вместо того, чтобы практиковать китайский язык, улучшила свой английский: все иностранные студенты жили в одном общежитии и общались на английском.

Там была группа бельгийских студентов, которые сторонились нас и особо с нами не взаимодействовали. Как потом оказалось, они боялись русских, думали, что мы агрессивные. Немного погодя они поняли, что русские очень даже дружелюбные и нападать ни на кого не собираются, и мы все сдружились. Один парень из этой группы стал моим мужем, и после нескольких лет учебы и работы в Китае мы решили уехать в Бельгию.

Как попасть в Бельгию

На визу жены я подавать не собиралась, так как мне уже один раз отказывали: русским девушкам до 25 лет не особо охотно дают такую визу. Кроме того, я понимала, что с моим дипломом специалиста и китайским языком работу найти будет очень сложно, поэтому решила получить степень магистра в бизнес-школе в Бельгии. Чтобы комфортно жить во время учебы, мне нужна была стипендия. Для этого я написала мотивационное письмо и готовилась к тестам и собеседованию каждый день.

Меня спас маленький лайфхак: я знала, что у бизнес-школ есть рейтинг, который определяется многими критериями, в том числе количеством иностранных студентов, и что в бизнес-школах учатся преимущественно парни, поэтому у девушек есть небольшое преимущество при поступлении.

Так что я понимала, что не только мне нужно поступить, но и престижной бизнес-школе в Бельгии очень выгодно принять мотивированную студентку из Сибири. В итоге я получила стипендию и легко оформила студенческую визу. Преподавание велось на английском.

Всем, кто считает, что из маленького города невозможно уехать учиться по стипендии, я скажу так: вы просто еще не пробовали

Кстати, в Бельгии одно из самых дешевых и качественных высших образований. Год обучения в государственном университете стоит тысячу евро, почти 90 процентов субсидировано государством. Но учиться тут очень сложно, экзаменационных вопросов не существует, почти 80 процентов студентов отчисляются или просто уходят после первого курса.

Фото предоставлено героиней материала

Страна пива и шоколада

Поначалу приспособиться к жизни здесь было сложно, так как после Китая и России контраст оказался очень велик. Меня удивляли мелочи, к которым я так привыкла, что не обращала на них внимания раньше. Например, в Бельгии очень много мест, где принимают только наличные. Такси очень дорогое, его не поймать на дороге, даже вызывать по телефону сложно. Транспортная система очень медленная, автобусы и поезда всегда опаздывают, бельгийцы постоянно об этом шутят.

В плане прогресса меня эта страна разочаровала — как я и думала, сюда, как и во многие европейские страны, можно приезжать только ради истории, потому что тут и правда особенно ничего не изменилось со времен средневековых королей. К слову, в Бельгии до сих пор есть король, но власти у него совсем нет, управляет всем парламент.

До переезда я даже не знала, на каком языке говорят бельгийцы. Мой будущий муж при знакомстве сказал, что он говорит на dutch, и я подумала, что это немецкий. Как потом выяснилось, это был голландский язык

В Бельгии три официальных языка и три территории, соответственно. Они отличаются друг от друга как три совершенно разные страны: у них разное правительство и законы, даже ограничения скорости на дорогах разные. Я представляла Бельгию сказочной маленькой страной, где много шоколада и пива, такой она и оказалось.

Из-за того, что страна маленькая и языков много, у них не дублируют фильмы — даже профессии такой нет, поэтому все смотрят кино с субтитрами. Муж был в шоке, когда услышал, что наши фильмы дублируются, а истории о переводе Гоблина он до сих пор рассказывает друзьям как страшилку.

Но у маленькой страны, разумеется, есть и преимущества. Впрочем, как и во всей Европе: расстояния небольшие, поэтому можно оказаться в Париже на выходных за два часа или на праздники уехать в Берлин.

Немного позже я осознала, что Бельгию можно смело называть большой деревней. У них развито сельское хозяйство, они предпочитают жить в домах, а не в квартирах, у людей деревенский менталитет, и ритм жизни очень медленный.

Работа и налоги

Иностранцу, который не является гражданином ЕС , очень сложно найти высокооплачиваемую работу из-за двух причин: язык и рабочая виза. В Бельгии желательно говорить на трех языках (французский, голландский и немецкий), а для визы много особых требований, так как это политический центр Европы.

Бельгийцы настолько строги в этих вопросах, что многие студенты потом уезжают в соседние европейские страны, Нидерланды или Германию, так как там проще найти работу и получить визу. Лично мне не пришлось долго искать работу, потому что я получила диплом магистра в бельгийской школе и уже во время учебы активно занималась поисками, расспрашивая всех профессоров и приглашенных лекторов.

Фото предоставлено героиней материала

Живя в разных странах, я заметила, что каждая нация всегда на что-то жалуется. Например, кубинцы всегда жалуются на то, что жарко, китайцы — что слишком много людей, а бельгийцы недовольны высокими налогами. Они и вправду высокие!

Подоходный налог достигает 50 процентов. Поэтому задействованы всевозможные обходные пути. Допустим, работодатель часто вместо денежных бонусов включает в контракт чеки на еду или машину с оплачиваемым бензином. В моей компании всем работникам высшего звена выдают Tesla — это тоже способ уменьшить налоги за счет экологичности автомобиля.

Цены и медицина

Снять квартиру в 70 квадратных метров в центре города с гаражом стоит около тысячи евро в месяц, что составляет примерно треть зарплаты. Коммунальные услуги и отопление дорогие, поэтому бельгийцы предпочитают носить свитер и теплую обувь в квартире, чем тратить энергию и деньги.

18 градусов внутри помещения — это нормально. И когда я мерзну у кого-то в гостях, они удивляются, восклицая: «Ты же сибирячка!» Трудно им объяснить, что в Иркутске в помещении 23 градуса и выше

Интернет и мобильная связь тоже очень дорогие, 80 евро в месяц, а главное — нет безлимита. Продукты в магазинах хорошего качества и в принципе цены доступные, к тому же работодатель часто выделяет чеки на покупку продуктов.

Медицинское обслуживание покрывается страховкой, и страховка возвращает до 80 процентов расходов. Больницы очень хорошие, и в целом уровень медицины считается высоким. Еще у бельгийцев развита частная практика, которая тоже покрывается страховкой. В основном врачей посещают в частных медкабинетах, которые расположены на первых этажах многоэтажек или дома у врача.

Местные медики не любят прописывать лекарства, антибиотики почти никогда не прописывают. Часто в ответ на жалобы могут рекомендовать делать массаж или есть фрукты, на крайний случай пить парацетамол. И анализы без показаний тоже трудно получить, нужно слезно выпрашивать.

Местные развлечения

Главное развлечение у бельгийцев — ходить в бары и пить пиво. Еще они любят изысканно поесть и проводить время в ресторанах бельгийской и французской кухни. Бельгийцы, к слову, считают себя изобретателями картошки фри.

Остановлюсь на основном бельгийском напитке — пиве: баров в Бельгии очень много, сортов пива вообще не счесть. Согласно статистике, здесь зарегистрировано больше 1500 сортов оригинального бельгийского пива. Самое дешевое — CaraPils — стоит евро за литр. Самое лучшее пиво в Бельгии — Westvleteren — это сорт траппистского пива, которое производится на территории одноименного аббатства и стоит около 40 евро за бутылку.

@iam_yulia_zhuk

Еще одна страсть бельгийцев — велоспорт. В каждой деревне, в каждой компании есть свои велокоманды. На улицах даже стоят специальные скамейки для того, чтобы следить за проезжающими велогонщиками, — это поистине национальный спорт.

В Бельгии, да и Европе в целом очень заботятся о природе: мусор строго сортируется, в каждом офисе или в магазине принимают батарейки, сдавать пустые бутылки — это тоже норма. В центре города сделали зеленую зону пониженной эмиссии, обычные машины там запрещены: только пешком или на велосипеде.

Столь сильная вовлеченность государства и людей сделала и меня более осознанной в плане моего отношения к планете. Когда я приезжаю в Иркутск, я учу родителей: они уже даже жвачку не жуют и не используют одноразовые трубочки для напитков.

Разница культур

Говоря о культурах разных стран, я часто использую метафору о культуре персика и культуре кокоса. Русские — это культура кокоса: твердые и неприступные снаружи, но если прорваться внутрь, там уж душа нараспашку, можно наслаждаться общением и плавать в кокосовом молоке.

Культура персика, наоборот, предполагает очень мягкий барьер снаружи, но твердую косточку, куда почти невозможно прорваться. Бельгийцы такие: они очень вежливые и улыбаются даже незнакомцам. В деревне фермер на тракторе помашет рукой, если будет проезжать мимо. Это очень приятно. С другой стороны, очень сложно построить с ними близкие отношения.

Бельгийцы очень любят слушать про Россию, особенно про Сибирь. Они положительно отзываются мне в лицо о России, и заветная мечта многих — путешествие на поезде по Транссибирской магистрали. Мой муж уже осуществил ее в плацкарте, после чего никогда больше не ел лапшу «Доширак». Он остался под глубоким впечатлением от умения русских играть в шахматы — естественно, он проиграл всему поезду.

Местные стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег. Даже один раз спросили, есть ли у нас магазины. Многие бельгийские студенты почему-то рассказывали, что мы ходим строем по улицам и поем песни хором

Еще думают, что в России везде холодно, и в принципе Россия для них — это одна Сибирь. Первое, что попросила моя свекровь, — это унты. Ей отправили пару по почте в подарок, но, конечно же, тут она их никогда не надевает, так как снега почти нет.

Фото предоставлено героиней материала

Планы на будущее

Мы планируем жить в Бельгии, но в идеале — когда выйдем на пенсию. Страна очень дружелюбна к пожилым: скорость жизни очень медленная, отличное медицинское обслуживание, хорошая пенсия, да и дома престарелых просто отличные. Правда, пенсионный возраст — с 65, и его уже планируют поднимать до 67. Но пока мы в самом расцвете сил, я хотела бы пожить в мегаполисе. Я раньше жила в Шанхае и очень скучаю по этому ритму и городской динамике.

Конечно же, я скучаю по России, особенно по своей семье и друзьям, по палаточным лагерям на Байкале, по маминым картофельным оладьям, по огороду на даче. Скучаю по походам в лес по грибы, потому что в Бельгии собирать грибы в лесу строго запрещено. Очень жду, когда пандемия закончится, границы будут снова открыты, тогда я смогу полететь домой и увидеть всех родных.