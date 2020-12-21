Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶

Кем был по национальности Василий Чапаев 

Русская семерка 3 часа назад
Кем был по национальности Василий Чапаев
Фото: Русская семерка
О легендарном Чапаеве, бесстрашном полководце и командире Красной армии знают даже те, кто не знаком с другими героями и выдающимися личностями тех давних времен. Слышали о нем и представители молодого поколения, которые родились уже после распада Советского Союза. Откуда такая известность? Во многом это связано с образом героя и всенародной славе, которую Василий Иванович получил уже после своей гибели. А появилась эта слава благодаря писателю Дмитрию Фурманову, написавшему книгу о жизни и мужестве известного полководца. Литературное произведение получило называние «Чапаев» и создало настоящего героя, бесстрашием и героизмом которого восторгались многие молодые парни того времени. А еще позже (в 1934 году) был снят одноименный фильм. Благодаря нему образ Чапаева обрел всенародную известность и популярность на долгие годы.
Василий Чапаев родился 28 января 1887 года в поселке Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии (в наши дни это территория города Чебоксары). Известно, что будущий герой Гражданской войны был шестым по счету ребенком в семье бедного крестьянина. Еще в юношестве со своим отцом Иваном Степановичем Чапаевым он зарабатывал на хлеб ремеслом плотника. Они строили дома, деревянные бани, церкви, амбары.
Что касается происхождения его родителей, то согласно наиболее распространенной версии отец Василия Чапаева по национальности был эрзя. Эрзяне считаются этнической группой мордвы (финно-угорского народа), проживающей в наши дни на территории России, а также многих других стран
По другим данным Иван Чапаев мог быть чувашем. Об этом свидетельствует и тот факт, что родился он на территории Чувашии. Кроме того, его жена (мать Василия Чапаева) была по национальности именно чувашкой. Это тюркский этнос, который в данный момент проживает на территории Чувашской Республики, входящей в состав Российской Федерации.
Таким образом мы можем сделать вывод, что знаменитый командир Красной армии Василий Чапаев был частично мордвином и чувашем. В то же время многие историки полагают, что у него в роду были и представители русской национальности.
Видео дня. Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Русская семерка: последние новости
Билли Миллиган: судьба самого уникального преступника в истории Билли Миллиган: судьба самого уникального преступника в истории Мингрелы: загадочный народ Кавказа, представителем которого был Берия Мингрелы: загадочный народ Кавказа, представителем которого был Берия Михаил Денисенко: как погиб второй «отец» советских десантников Михаил Денисенко: как погиб второй «отец» советских десантников
Комментарии 223
Люди , Дмитрий Фурманов , Василий Чапаев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Австралиец решил поцеловать огромного паука
00:17
Австралиец решил поцеловать огромного паука
Безумный мир
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
08:28
Как в школах Германии преподают Вторую мировую
Истории
Разоблачение самых жутких фотографий
04:47
Разоблачение самых жутких фотографий
Безумный мир
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
10:26
Что произойдет, если 100 лет не будет дождя
Истории
Человек, которого называют «Королем побегов»
11:25
Человек, которого называют «Королем побегов»
Люди
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
07:00
Самые вероятные сценарии апокалипсиса
Безумный мир
10 самых охраняемых людей в мире
12:21
10 самых охраняемых людей в мире
Люди
10 самых бесстрашных людей в мире
08:56
10 самых бесстрашных людей в мире
Люди
Сокровища, спрятанные у всех на виду
07:02
Сокровища, спрятанные у всех на виду
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение