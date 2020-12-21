Кем был по национальности Василий Чапаев 

О легендарном Чапаеве, бесстрашном полководце и командире Красной армии знают даже те, кто не знаком с другими героями и выдающимися личностями тех давних времен. Слышали о нем и представители молодого поколения, которые родились уже после распада Советского Союза. Откуда такая известность? Во многом это связано с образом героя и всенародной славе, которую Василий Иванович получил уже после своей гибели. А появилась эта слава благодаря писателю Дмитрию Фурманову , написавшему книгу о жизни и мужестве известного полководца. Литературное произведение получило называние «Чапаев» и создало настоящего героя, бесстрашием и героизмом которого восторгались многие молодые парни того времени. А еще позже (в 1934 году) был снят одноименный фильм. Благодаря нему образ Чапаева обрел всенародную известность и популярность на долгие годы.

Василий Чапаев родился 28 января 1887 года в поселке Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии (в наши дни это территория города Чебоксары). Известно, что будущий герой Гражданской войны был шестым по счету ребенком в семье бедного крестьянина. Еще в юношестве со своим отцом Иваном Степановичем Чапаевым он зарабатывал на хлеб ремеслом плотника. Они строили дома, деревянные бани, церкви, амбары.

Что касается происхождения его родителей, то согласно наиболее распространенной версии отец Василия Чапаева по национальности был эрзя. Эрзяне считаются этнической группой мордвы (финно-угорского народа), проживающей в наши дни на территории России, а также многих других стран

По другим данным Иван Чапаев мог быть чувашем. Об этом свидетельствует и тот факт, что родился он на территории Чувашии. Кроме того, его жена (мать Василия Чапаева) была по национальности именно чувашкой. Это тюркский этнос, который в данный момент проживает на территории Чувашской Республики, входящей в состав Российской Федерации.

Таким образом мы можем сделать вывод, что знаменитый командир Красной армии Василий Чапаев был частично мордвином и чувашем. В то же время многие историки полагают, что у него в роду были и представители русской национальности.