Как погиб второй «отец» советских десантников

Имя Василия Маргелова , которого называют «отцом» Воздушно-десантных войск, наверняка известно каждому. Но мало кто знает о том, что у ВДВ мог быть и второй «отец» — Михаил Денисенко . Именно он в 1948 году возглавил командование воздушно-десантной дивизии Белорусского военного округа. В это же время Маргелов стал командиром Черниговской дивизии. Однако вскоре жизнь Денисенко трагически оборвалась, и виной тому клятвы, которыми обменялись военачальники.

Полковник из крестьянской семьи

Неудивительно, что Михаил Иванович Денисенко и Василий Филиппович Маргелов стали так близки друг другу. Дело в том, что их судьбы во многом похожи. Если верить авторам издания «Подвиг: документальные очерки о Героях Советского Союза», Ивану Гриченко и Николаю Головину, Михаил Иванович Денисенко появился на свет в 1899 году на территории нынешнего Лебединского района Украины.

Денисенко, как и Маргелов, родился в обычной, далеко не богатой семье: родители Михаила Ивановича происходили из простых крестьян. И будущий «отец» ВДВ, и его товарищ до службы в армии окончили только начальную школу, а работать начали еще в подростковом возрасте. С 16 лет Денисенко трудился на строительстве железной дороги.

Но свое настоящее призвание Михаил Денисенко обрел после того, как в 1919 году отправился отдавать долг родине. В качестве рядового Красной Армии он принял активное участие в гражданской войне, а после изъявил желание вступить в коммунистическую партию.

Впоследствии Денисенко продолжил учебу: окончил пехотные курсы и пехотную школу, а также военно-политические курсы. В связи с последним образованием Денисенко некоторое время служил политруком.

Однако главным для него всегда оставалась армейская жизнь: Михаил Иванович начинал с командования взводом 21-го стрелкового полка, а незадолго до начала войны был назначен командиром 202-й воздушно-десантной бригады.

Бесстрашный командир-герой

Великую Отечественную войну Денисенко встретил в чине полковника, а, когда было объявлено о капитуляции Германии, на плечах Михаила Ивановича уже красовались генеральские погоны. Генерал-майор особенно отличился во время битвы за Днепр. Тогда он командовал 36-й гвардейской стрелковой дивизией.

В конце сентября 1943 года бойцы дивизии во главе с Денисенко первыми форсировали реку и ворвались в село Сошиновка, где располагался немецкий гарнизон. Гитлеровцы были уничтожены, а их оружие пригодилось советским солдатам в дальнейших боях. В описанном выше сражении, впрочем, как и во многих других, Денисенко, несмотря на свой высокий ранг, принимал самое непосредственное участие.

По крайней мере, так утверждал генерал-майор Илларион Попов, написавший книгу «Батальоны идут на Запад».

Попов был лично знаком с Михаилом Ивановичем и не раз видел его в бою. Илларион Григорьевич даже считал Денисенко «излишне храбрым». Потому как командир, по мнению Попова, должен был находиться на своем наблюдательном пункте, а не, как Денисенко, «в боевых порядках атакующих батальонов». Именно за мужество, а также умелое командование Михаил Денисенко был представлен к званию Героя Советского Союза.

Клятва и гибель

Таким же бесстрашным оставался Денисенко и после войны, когда в этом уже не было особой необходимости. Однако смерть, которая пощадила Михаила Ивановича на поле боя, забрала его именно в мирное время.

В 1946 году он вместе с Василием Маргеловым был переведен в воздушно-десантные войска. Окончив курсы усовершенствования командиров при Военной академии имени Фрунзе, Денисенко возглавил 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию Белорусского округа. Тогда же Маргелов стал командиром Черниговской дивизии.

Как писал в своей книге «Десантник № 1. Генерал армии Маргелов» Александр Маргелов , окрыленные радостными событиями, происходившими в их жизни, военачальники обменялись клятвами в том, что каждый из них совершит как минимум по 6 прыжков с парашютом. После выполнения зарока договорились обменяться телеграммами. Но Маргелов весточки от Денисенко так и не дождался.

В апреле 1949 года Михаил Иванович погиб: он разбился на третьем прыжке. Василий Маргелов тяжело переживал утрату. Однако именно эта трагедия заставила «отца» ВДВ с еще большим вниманием отнестись к подготовительным тренировкам и безопасности самих парашютных прыжков.