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Названы самые популярные песни года у россиян 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Сервис «Яндекс. Музыка» подвел итоги 2020 года и назвал самые популярные песни у россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
За последние 12 месяцев пользователи платформы чаще всего слушали такие треки, как «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti, «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd. Кроме того, в первой десятке оказались композиции UNO группы Little Big, «Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda, ЯТЛ певицы Zivert, «Покинула чат» Клавы Коки, «Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб», «Краш» Клавы Коки и NILETTO, Lovefool немецкого коллектива twocolors.
Уточняется, что музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в топ-10 вошли семь русскоязычных треков. Лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Morgenshtern и канадец The Weeknd, а среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение поп-певицам Zivert и Билли Айлиш. Кроме того, россияне стал чаще слушать подкасты. В среднем 28 процентов подписчиков сервиса слушают подкасты хотя бы раз в месяц и 14 процентов — хотя бы раз в неделю.
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Комментарии 6
Люди , Видео , Билли Айлиш , Эйбeл Тесфайе , Lenta.ru
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