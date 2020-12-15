Видео: россиянин облил прилавок за просьбу надеть маску 

В Санкт-Петербурге мужчина в кафе облил прилавок напитками за просьбу надеть маску. Об этом сообщила владелица сети заведений «Север Метрополь» Елена Шевченко на своей странице Facebook.
Действия молодого человека попали на видео. На ролике можно увидеть, как мужчина спустил маску на подбородок, после чего снял ее и убрал в карман. Какое-то время он ожидает, пока ему соберут заказ, и что-то говорит кассирам. Затем он разливает на прилавок принесенные ему напитки и уходит.
Как позже объяснила Шевченко, сотрудники кафе просили его надеть маску в соответствии с требованием Роспотребнадзора, за несоблюдение которого заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток. Она добавила, что мужчине дали маску бесплатно. Также известно, что мужчина пришел в кафе с ребенком.
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