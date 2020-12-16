Кем по национальности был Берия на самом деле 

Одни этнографы причисляют их к грузинам, другие — к этническим родственникам абхазов, третьи видят в них потомков древних хазар. Эти загадочные люди веками живут на западе Грузии, говорят на своем языке и сохраняют уникальное культурное наследие. Кто же такие мингрелы? Этногенез данного народа полон загадок, которые еще предстоит раскрыть. Например, многие жители Кавказа считают мингрелов евреями.

Кто они такие?

Мингрелы (мегрелы — в зависимости от произношения) — этническая группа в составе грузинского народа, как полагает большинство специалистов. По кавказским меркам, их численность не так уж и мала. Около миллиона человек живут в Грузии, в основном, на северо-западе страны, где и располагается историческая область Мегрелия. В соседних регионах Абхазии, в России и некоторых других странах насчитывается еще примерно 300 тысяч мингрелов.

Две последние переписи населения, прошедшие в Грузии в 2002 и 2014 годах, не выделяли этих людей как отдельный народ. Однако их язык настолько отличается от речи титульной нации, что говорящие друг друга не понимают. Поэтому лингвисты относят мингрельский в отдельную, занскую группу картвельской языковой семьи, в которую также входит лазский язык, распространенный на территории современной Турции.

По своему происхождению мингрелы относятся к восточно-средиземноморскому подтипу европеоидной расы. Как правило, у них голубые, зеленые или светло-карие глаза, темные волосы, выразительные черты лица.

Поживая рядом с грузинами и абхазами в течение долгих веков, эти люди переняли у соседей многие детали быта. Их национальная одежда, традиционная кухня и образ жизни почти во всем схожи. Мингрелы готовят хачапури, сациви, купаты, кукурузные лепешки, сыр сулугуни, аджику, а их любимым блюдом на праздниках, кроме всего прочего, являются жареные поросята.

Местные мужчины еще в XIX веке носили бурки, ходили с кинжалами, прекрасно скакали на лошадях. Женщины предпочитали длинные платья, расширяющиеся книзу, расшитые национальными узорами.

Религией мингрелов издавна является православное христианство, примерно до VI века часть жителей придерживалась древнего зороастризма и митраизма.

О том, что эти люди великолепно поют и танцуют, говорят многие. При этом местные музыканты аккомпанируют артистам на таких инструментах, как чонгури, дудук, ганун (канун) и зурна. Именно самобытное искусство отличает мингрелов. Их национальный танец называется «Джансуло», а песни удивительно мелодичны. Имеется у этого народа и уникальное наследие, веками передававшееся из поколения в поколение в виде сказок и легенд.

Фамилии мингрелов чаще всего заканчиваются на -иа (-ия), а также на -скуа, -уа, -ава, -ири (-ори), как и у многих других жителей запада Грузии.

Что у них общего с евреями?

Хазарская версия

Этнографы не первое столетие бьются над загадкой происхождения мингрелов. Отмечая их культурное и языковое отличие от соседних народов, некоторые специалисты полагают, что эти люди являются потомками легендарных хазар.

В VII-X веках обширные территории, простиравшиеся от казахстанских степей на востоке и до реки Днепр на западе, контролировало бесследно исчезнувшее государство — Хазарский каганат. Нижнее Поволжье, Предкавказье и Северное Причерноморье входили в состав этой могущественной страны. Правящая элита каганата исповедовала иудаизм, несмотря на то, что хазары не имели семитского происхождения, а изначально были кочевым тюркоязычным народом.

Куда пропали эти люди после падения своего государства? Отдельные историки считают, что они бежали в Закавказье, а их потомками и являются мингрелы. Дескать, соседи считали их евреями, потому что они поначалу придерживались иудейской религии, а впоследствии приняли христианство, находясь под влиянием грузин.

Ошибочка вышла

Согласно другой версии, слухи о семитском происхождении мингрелов возникли из-за банальной путаницы, ведь долгие века в одной с ними стране проживала другая этническая группа — грузинские евреи, которые сами называют себя «эбраэли».

Эти люди бежали на Кавказ после того, как вавилонский царь Навуходоносор II захватил древнюю столицу Иерусалим еще в 586 году до нашей эры. Евреи поселились в Грузии и достаточно мирно прожили в этой стране более 26 веков. Их всегда было сравнительно мало, а в последние десятилетия большинство эмигрировало в Израиль, США и другие страны. В настоящее время представителей этой этнической группы насчитывается около 200 тысяч человек, из них в Грузии осталось менее 2 тысяч.

Зная, что в этой стране есть еврейская диаспора, некоторые специалисты ошибочно причислили к ней мингрелов.

Сходство национальных характеров

Некоторые грузинские специалисты отмечали сходство между представителями двух этнических групп. Так, известный журналист и педагог Иакоб Гогебашвили (1840-1912 гг.) писал, что мингрелы превосходят грузин своей находчивостью и предприимчивостью. Они занимаются курортным бизнесом, устраивают сельскохозяйственные ярмарки, организуют поставки иностранных товаров.

«Трудно найти таких талантливых, прилежных, предприимчивых и находчивых людей, как мегрелы», — данный вывод сделал Иакоб Гогебашвили после поездки на северо-запад Грузии.

Тот факт, что армянские предприниматели, обычно скупавшие сельскохозяйственную продукцию у грузин, никогда не вели свой бизнес с мингрелами, тоже расценивался как показатель их еврейского происхождения. Дескать, какой еще народ в купле-продаже способен превзойти даже армян?

Вот поэтому жителей Мегрелии принимали за евреев.

Известные мингрелы

О том или ином народе обычно судят по известным личностям, его представляющим. Правда, есть одна сложность: большинство мингрелов по документам записаны как грузины. Многие из них сами причисляют себя к титульной нации страны. И все же, на основании ряда альтернативных источников можно составить алфавитный список мингрелов, оставивших заметный след в истории, науке, культуре и искусстве СССР, современной Грузии и России.

Лаврентий Павлович Берия (1899-1953 гг.) — советский политический деятель, с личностью которого связывают ужасы репрессий 30-х годов ХХ века. Он родился в Абхазии, в его паспорте было написано «грузин», отдельные историки утверждают, что мать этого человека принадлежала к горским евреям. Якобы поэтому в годы Великой Отечественной войны именно Берия организовал Еврейский антифашистский комитет, чью работу полностью курировал.

Лео Антонович Бокерия — известный кардиохирург, академик. Руководитель Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А. Н. Бакулева родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира Абхазской АССР, где проживает много мингрелов. По этой причине, а также из-за характерной фамилии профессора медицины причисляют к ним.

Георгий Николаевич Данелия — известный кинорежиссер, сценарист и публицист. Народный артист СССР родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Он снял много замечательных комедий, любимых зрителями.

Зураб Виссарионович Жвания (1963-2005 гг.) — грузинский политик, занимавший пост премьер-министра страны в последние два года своей жизни. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не ясны.