«Миллионер на крови»: за что ненавидели Альфреда Нобеля

Шведский ученый и предприниматель Альфред Нобель стал известным на весь мир в первую очередь благодаря премии, которую он завещал учредить на его деньги за выдающиеся достижения в некоторых областях. Между тем есть вещи, за которые его можно упрекнуть или даже выдвинуть против него серьезные обвинения. О чем же идет речь?

Нобель изобретал оружие массового поражения

Будучи сыном инженера и изобретателя Эммануэля Нобеля, Альфред с детства интересовался техникой, в частности, производством взрывчатки. Этому способствовало еще и то, что его отец добился успеха в производстве взрывчатых веществ. Путешествуя в юности по Франции, Альфред Нобель познакомился с Асканио Собреро, открывшим в 1847 году нитроглицерин. Хотя сам Собреро был против использования нитроглицерина при производстве взрывчатки, так как считал это вещество трудно поддающимся контролю, Нобель взял идею на вооружение.

3 сентября 1864 года на фабрике Нобелей в Хеленеборге близ Стокгольма взорвалась лаборатория, где производили нитроглицерин. Авария унесла жизнь младшего брата Альфреда — Эмиля. Отца братьев — Эммануэля — после этого происшествия разбил паралич, и последние восемь лет жизни он провел прикованным к постели.

Несмотря на это, Альфред продолжал разработку взрывчатых веществ. В 1867 году он получил патент на динамит, в состав которого входил нитроглицерин. В 1875 году изобрел так называемый гремучий студень, по мощности превосходящий динамит, а в 1887 году — баллистит, который стал предшественником кордита. После этого Нобеля стали называть «миллионером на крови», «торговцем взрывчатой смертью» и «динамитным королем». Сам же он по убеждениям был пацифистом и считал, что рост вооружений заставит людей сдерживать свои воинственные инстинкты.

Он придумал прообраз электрического стула

Одним из изобретений Нобеля стала «бесшумная машина для самоубийства». Говорят, сам Альфред на склоне лет стал подумывать о суициде, так как понял, что в сущности одинок и несчастлив: у него не было ни семьи, ни детей, а здоровье оставляло желать лучшего. Правда, до осуществления задуманного так и не дошло. Но благодаря этой машине возникла идея изобретения электрического стула, с помощью которого долгие годы казнили преступников в США.

Он не проявлял гибкости в бизнесе

Хотя Нобель был очень ответственным человеком и неплохо относился к своим работникам, коллеги и компаньоны его недолюбливали. Так, ему не удалось основать предприятия в США из-за бескомпромиссности: ему показалось, что американских коммерсантов интересуют только деньги, а идеи принесения пользы человечеству, которые проповедовал он сам.

Он не был приятным человеком

В какой-то степени Нобель исповедовал человеконенавистнические взгляды. Родственники и коллеги говорили, что с ним невозможно иметь дело, а его необщительность шокирует. Современников он называл «сворой двуногих обезьян», не верил в прогресс и настороженно относился к нововведениям (несмотря на то, что сам сделал столько изобретений!)

Кроме того, он считал неэффективной демократическую модель управления государством. Его даже считали социалистом, хотя он таковым не являлся.

Нобель активно выступал против предоставления избирательных прав женщинам. Как-то во время званого обеда один демократ принялся его убеждать: «В конце концов, Альфред, ведь между мужчиной и женщиной совсем маленькая разница». Тот поднял бокал и провозгласил: «Господа, да здравствует маленькая разница!»

Завещание Нобеля стало предметом больших раздоров

«Изобретение динамита еще можно простить Альфреду Нобелю. Но только безусловный враг человечества мог придумать «Нобелевскую премию»», — пошутил однажды лауреат Нобелевской премии Бернард Шоу.

Знаменитое завещание было подписано Нобелем 27 ноября 1895 года в Шведско-норвежском клубе в Париже. Согласно документу, большая часть состояния завещателя — около 31 миллиона шведских крон — шла на учреждение фонда, из которого должны были выплачиваться премии за достижения в физике, химии, медицине, литературе и деятельности по укреплению мира, имевшие большое значение для всего человечества, независимо от того, какой национальности были претенденты. При этом родственники миллионера не получали ничего. Они пытались оспорить завещание, но безуспешно.

Недовольны завещанием были и борцы за мир. Они заявили, что «неэтично награждать за укрепление братства между народами деньгами, заработанными на взрывчатке». Шведские националисты считали, что раз Нобель был шведом, то премия должна доставаться лишь шведским ученым. Религиозные фанатики вопили, что нельзя ждать ничего хорошего от человека, «продавшего душу дьяволу». А представители научного мира высказывали сомнения в том, что лауреаты премии будут отбираться по справедливости.

Нобелевская премия по математике так и не была учреждена

В завещании Нобеля упоминаются физика, химия, медицина и даже миротворческая деятельность, ну а как же «царица наук» — математика? Почему Альфред так и не вспомнил о ней?

На этот счет выдвигались разные версии. Так, утверждали, что одна из возлюбленных Нобеля предпочла ему известного математика Миттаг-Лефлера, и он таким образом решил отомстить «конкуренту». По другой, причиной стала несчастная любовь 17-летнего Альфреда к датчанке Анне Дезри, увлекшейся красавцем Францем Лемаржем, который смутил юношу, однажды на приеме предложив ему решить некую математическую задачу, написав ее на салфетке. Хотя знания Нобеля по математике были отличными, он так разволновался, что не смог даже прочитать условий задачи, и ушел с приема. Это повлияло на всю дальнейшую жизнь и карьеру молодого человека.

По третьей версии, Нобель считал математику всего лишь вспомогательным инструментом для исследований, а не полноценной наукой. Так или иначе, но математики, каких бы гениальных открытий они ни совершили, удостоиться Нобелевской премии не могут.