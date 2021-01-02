«Красавица и чудовище» были реальными людьми 

На мультфильмах Disney выросло уже несколько поколений. Кто-то просто наслаждается просмотром, а кто-то задумывается о том, откуда черпают вдохновение создатели удивительных историй. Оказывается, что из реальной жизни. Именно так родилась на свет знаменитая сказка «Красавица и чудовище». «Рамблер» расскажет о том, как сложилась судьба людей, которые были прототипом волшебных героев.

В 1537 году на испанском острове Тенерифе в семье Гонсалвусов родился необычный мальчик, которого назвали Педро. Все тело младенца и его лицо были покрыты густыми черными волосами. В те времена данный недуг называли «синдромом оборотня», более известного в наше время как гипертрихоз. Маленького Педро боялись родители и все соседи, опасаясь, что мальчик поражен какой-то демонической болезнью.

Когда Педро стукнуло десять лет, его перевезли из Испании во Францию, чтобы преподнесли в качестве подарка на коронацию Генриху II. Мальчика доставили в железной клетке, будто он был не человеком, а животным. В результате Педро заключили в темницу, где его осматривали врачи.

В итоге эскулапы того времени все же признали, что он является человеком. Король Генрих принял деятельное участие в судьбе своего необычного слуги. Он проследил за тем, чтобы Гонсалвус получил хорошее образование. «Зверь» овладел несколькими языками, даже таким сложным, как латынь. Также он освоил искусство этикета. Приобретенные знания и навыки позволили прототипу сказки Диснея занять заметное место при дворе.

После смерти Генриха Второго власть оказалась в руках его супруги Екатерины Медичи. Тогда скучающая королева забавы ради решила женить 35-ти летнего Петруса на своей горничной Катерине. Ни разу прежде не встречавшись, молодые люди неожиданно для всех полюбили друг в друга. Супруги прожили вместе свыше 40 лет и произвели на свет семерых детей.

Четверо или пятеро детей Петруса и Кэтрин (точная цифра не установлена) унаследовали болезнь отца. Семья проживала в комфортных условиях, не знала недостатка в деньгах, принимала участие в светских развлечениях. Однако все это было куплено дорогой ценой. Отец и его дети рассматривались придворными как веселое развлечение.

Lavinia Fontana

После смерти Петрусу отказали в помазании из-за его внешности. Не помогли даже образование и статус аристократа. В результате он и его супруга не были захоронены надлежащим образом. Местонахождение их могил до сих пор неизвестно.