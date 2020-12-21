Билли Миллиган: судьба самого уникального преступника 

Уильям (Билли) Миллиган стал известен миру после судебного процесса в штате Огайо. Его обвиняли в изнасилованиях и грабеже, но защитники добились оправдания. Главным их аргументом было то, что Миллиган страдал от расстройства личности. Преступления же были совершены несколькими его альтер-личностями.

Первые альтер-личности появились у Билли еще в раннем детстве. В дальнейшем их число возрастало. В 16 лет Билли попытался покончить с собой, но личности окончательно взяли контроль над базовым сознанием и «усыпили» его. Каждая личность была наделена своей биографией и характером. Возраст, пол и национальность у них также были разными.

Впервые в контакт со всеми личностями вступил врач Дэвид Кол, который уже имел опыт взаимодействия с подобными больными.

Театр одного актера (и множества ролей)

Согласно описаниям, вошедшим в книгу Дэниела Киза, личности контактировали между собой. Фактически в голове у Миллигана постоянно действовало что-то вроде интернационального клуба или общежития — с диалогами, спорами, разделением обязанностей. В беседах с врачами альтер-личности описывали смену ролей как «вставание на освещенное пятно в темной комнате». Та личность, которая вставала на пятно, получала временную власть над сознанием.

В зависимости от ситуации главенство получала наиболее подходящая личность. Основную коммуникацию с врачом осуществлял Учитель, проявившийся во время лечения Миллигана. Он был личностью «над схваткой»: наблюдал за действиями остальных, но не вмешивался.

Первым выявил остальные личности и установил для них правила поведения Артур Смит. Он контролировал и смену альтер-личностей. Долгое время о специфичности жизни Миллигана не догадывались ни его друзья, ни родственники.

За действия в опасных ситуациях отвечал югослав Рейджен. Он и Артур были главными и желательными личностями. Существовали еще и альтер-личности с преступными наклонностями.

Главные личности расценили сексуальную жизнь как дестабилизирующий фактор, поэтому никто из личностей-мужчин не мог заводить отношения. Прецеденты случались, но личности были уверены, что общение носило исключительно платонический характер. На женщин запрет не распространялся, что и стало причиной громкого преступления: изнасилования совершала женская личность — активная лесбиянка. Она же брала контроль над сознанием во время романов Билли.

А был ли Миллиган?

Споры о том, действительно ли Миллиган был человеком со множеством лиц, не утихают. Этому есть причины.

Главным источником информации остаются книги Дэниела Киза. Они основаны на беседах с Миллиганом, а беседы — это не самое объективное свидетельство. Тем более что книгу попросил написать сам Миллиган, а сцены и диалоги воссоздавались с его слов.

Есть теория, что заболевание появилось от влияния врача. После обнародования истории был зафиксирован всплеск похожих случаев, а ведь до этого Дэвид Кол был едва ли не единственным в США врачом, исследовавшим случаи раздвоения личности.

Защитники версии о том, что в теле Миллигана и правда «жили» 24 личности, говорят, что в зависимости от смены личности, у Миллигана полностью менялась пластика, он двигался и говорил по-другому и никогда не сбивался. Однако видеозаписей, на которых демонстрировалась бы смена личностей, в открытом доступе нет. Есть только очень короткие фрагменты.

Также нет отдельных интервью или мемуаров друзей и родственников Миллигана. Все свидетельства имеются только в книгах Киза. Помимо этого, с Билли не встречались специалисты из разных областей науки и искусства, так что сложно проверить утверждения о том, насколько хорошо та или иная личность играла на музыкальных инструментах или свободно говорила на иностранном языке.

Освобождение

Миллиган провел на лечении 10 лет, после чего его сочли достаточно излечившимся для того, чтобы выпустить на свободу. Врачи вынесли вердикт: психика Билли стабильна, и хотя единую личность «полностью собрать» не удалось, он мог контролировать сознание.

На причитающиеся проценты от прославившей его книги Миллиган уехал в Калифорнию, где основал небольшую киностудию. Та вскоре прогорела. Билли сменил место жительства и на некоторое время перестал выходить на контакт с друзьями и родственниками. Он умер в 2014 году в доме престарелых в штате Огайо.

Его биографией отчасти вдохновлен недавно вышедший и уже ставший блокбастером фильм «Сплит».