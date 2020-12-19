Как Эдит Пиаф спасла узников нацистов

105 лет назад родилась французская певица Эдит Пиаф. "Газета.Ru" пересказывает одну из популярных связанных с ней историй — о том, как она помогала пленным бежать из немецких лагерей во время Второй мировой войны.

В 1944 году Эдит Пиаф пригласили выступить для французских военнопленных в немецких лагерях. Считается, что тур, продлившийся семь недель, был частью плана по освобождению заключенных. Его придумал секретарь Пиаф Андре Бигар по кличке «Деде», состоявший в движении Сопротивления.

Немецкие газеты задокументировали пребывание Пиаф в лагерях. На одном из сохранившихся снимков она стоит среди пленных. Как отмечает автор биографии Пиаф Кэролайн Берк, певица попросила журналистов подарить ей несколько карточек на память. Вернувшись домой во Францию, она, согласно писательнице, уже планировала следующую поездку.

По одной из версий, группа Сопротивления по распоряжению Деде создала фальшивые удостоверения личности заключенных на основе фотографий, сделанных в лагерях. Их Пиаф должна была передать вместе с запасами еды.

Когда все было готово, Пиаф в сопровождении актера Роберта Дальбана и Деде выехала в Берлин со спрятанными в чемоданах фальшивыми удостоверениями.

«Мне было поручено задание: помочь французским заключенным, работавшим в лагерях, бежать из Германии. Были изготовлены поддельные удостоверения личности, которые мы помещали в банки с едой вместе с картой местности и крошечным компасом», — рассказывал Деде в книге «Пиаф, французский миф».

В одном из интервью секретарь певицы утверждал, что в ходе поездки она посетила 11 лагерей. «Иногда сбежавшим пленным удавалось догнать Пиаф во время ее тура, тогда мы выдавали их за музыкантов», — описывал он.

Однако вскоре у сотрудников лагерей возникли подозрения, поскольку заключенные исчезали после визитов Пиаф, и миссию по спасению пришлось завершить.

После того как Франция была освобождена союзниками в июне-августе 1944 года, в ее истории начался период, известный как «Дикая чистка» (»Épuration Sauvage»). По сути это был самосуд над теми, кто помогал нацистам во времена оккупации. Официально «чистка» во Франции началась в начале 1945 года, хотя отдельные гражданские процессы и трибуналы уже проводились до 1944-го (по некоторым данным, было убито от 9 до 10 тыс. граждан, подозреваемых в коллаборационизме).

В октябре 1944 года внимание властей привлекла Пиаф: ее обвинили в сговоре с фашистами, в том числе из-за концертов в Германии и туров по лагерям. Как утверждает Кэролайн Берк, французский трибунал включил ее в список музыкантов, чей голос не должен звучать на радио. Это могло серьезно навредить карьере певицы, но после допроса ее отпустили. Пиаф рассказала, что ее первая поездка была совершена под давлением властей, а вторая — ради спасения заключенных. Показания в защиту Пиаф также дал ее секретарь Деде.

Вскоре артистка в интервью газете Ce Soir поведала, что спасла в общей сложности 118 пленных. «Я пыталась обходить ловушки нацистской пропаганды, сохранив доверие французской общественности», — говорила она.

Тем временем прямых доказательств тому, что Пиаф действительно спасла 118 заключенных в немецких лагерях, кроме показаний самой певицы и Деде, нет. В частности, Дальбан, ездивший с певицей во вторую поездку в Германию, никогда не упоминал о миссии в разговоре с прессой.

Французский журналист Роберт Беллерет также сомневался в достоверности истории со спасением 118 пленных, указывая на то, что никто из беглецов так не объявился. По мнению Беллерета, история могла быть сфабрикована для того, чтобы оправдать визиты певицы в Германию и таким образом спасти ее от трибунала.

«Я обязан своей свободой Эдит Пиаф» — вы только представьте себе такие заголовки!» — писал журналист.

Вместе с тем биограф Пиаф Берк придерживается менее скептической версии. В своей книге она не исключает, что такие доказательства когда-то существовали, но были потеряны, или люди, которым Пиаф помогала бежать, могли уйти из жизни. Между тем известно, что во времена оккупации исполнительница финансово поддерживала знакомых, которым требовалось бежать из страны, скрывала друзей, которым угрожала опасность, а также сотрудничала с еврейскими музыкантами.