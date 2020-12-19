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Шестилетняя россиянка попала в список Forbes 

Lenta.ru 5 часов назад
Шестилетняя россиянка попала в список Forbes
Фото: Кадр из видео
Россиянка Анастасия Радзинская попала в список десяти самых высокооплачиваемых звезд YouTube в 2020 году, представленный журналом Forbes.
Шестилетняя блогерша заняла седьмое место в рейтинге, куда попадает второй год подряд. По подсчетам издания, за год она заработала 18,5 миллионов долларов. «Ролики красочные, выразительные и не содержат сложного языка, что делает их идеальными для ее детской аудитории по всему миру», — подчеркивает издание.
Отмечается, что на каналы Like Nastya подписаны в общей сложности 190,6 миллионов человек, а количество просмотров превысило 39 миллиардов. Кроме того, у девочки есть около трех миллионов подписчиков в TikTok. В своих роликах Радзинская занимается повседневными делами, играет и путешествует со своей семьей.
Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи (Ryan Kaji), прославившийся обзорами детских игрушек. За год он заработал 29,5 миллионов долларов.
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Люди , Forbes
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