Шестилетняя россиянка попала в список Forbes 

Россиянка Анастасия Радзинская попала в список десяти самых высокооплачиваемых звезд YouTube в 2020 году, представленный журналом Forbes

Шестилетняя блогерша заняла седьмое место в рейтинге, куда попадает второй год подряд. По подсчетам издания, за год она заработала 18,5 миллионов долларов. «Ролики красочные, выразительные и не содержат сложного языка, что делает их идеальными для ее детской аудитории по всему миру», — подчеркивает издание.

Отмечается, что на каналы Like Nastya подписаны в общей сложности 190,6 миллионов человек, а количество просмотров превысило 39 миллиардов. Кроме того, у девочки есть около трех миллионов подписчиков в TikTok. В своих роликах Радзинская занимается повседневными делами, играет и путешествует со своей семьей.

Первое место в списке занял девятилетний Райан Каджи (Ryan Kaji), прославившийся обзорами детских игрушек. За год он заработал 29,5 миллионов долларов.