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«Он внутри был абсолютный ребенок»: Грачевский высказался о смерти писателя Курляндского 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский прокомментировал смерть писателя Александра Курляндского, который в свое время создал несколько сценариев для детского киножурнала.
71-летний режиссер вспомнил, что его коллега был автором множество ярких и добрых историй, самые известные из которых «Ну, погоди!», «Баба-яга против!» и «Возвращение блудного попугая». Литератор оставил после себя множество книг и мультфильмов, которыми будет восхищаться еще не одно поколение детей.

«Александр Ефимович был удивительный человек. Он внутри был, с одной стороны, абсолютный ребенок, с другой стороны, был замечательный юморист и замечательный юмористический писатель»,

— цитирует Грачевского Пятый канал.
Режиссер назвал смерть Курляндского «большим непоправимым горем». По его словам, вместе с писателем ушла целая эпоха. Напомним, что, кроме «Ералаша» и мультфильмов, литератор писал сценарии и для культового сатирического киножурнала «Фитиль». больше по теме
Добавим, что, общаясь с журналистами, Грачевский обмолвился, что заразился коронавирусом.
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Комментарии
Люди , Александр Курляндский , Борис Грачевский
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