Отравители на троне: правители, которые предпочитали яд 

Вопреки распространенному мнению яд — оружие не только женщин, но и тех государей, которые заботятся о чистоте рук и репутации. О государях, которые знали толк в отравлении противников — в статье «Рамблера».

Калигула

Открывает наш список Калигула, который уже в глазах современников стал воплощением всевозможных пороков. Причем всего лишь за неполные четыре года своего правления. Некоторые историки считают, что Калигула стал вести себя как чудовище лишь после раскрытия нескольких заговоров против себя, однако император с самого начала проявил жестокость, манию величия и изощренное коварство. Развитый интеллект лишь усиливал эти черты.

С одной стороны, Калигула любил переодеваться в античных богов, иногда носил женское одеяние и даже танцевал и пел перед своими друзьями. При этом он был четыре раза женат, причем однажды просто отнял жену у знатного сенатора.

Его подозревали и в связи со своей сестрой Юлией Друзиллой, которую он горько оплакивал после ее скоропостижной смерти.

Гурман и сибарит, он обожал необычные развлечения и гонки на колесницах.

Все эти радости жизни не мешали ему время от времени избавляться от неугодных сенаторов и военачальников, для чего Калигула держал шкатулку с целой коллекцией редких ядов. Причем перед этим жертвы еще и отписывали свои богатства императору по завещанию, и очередной пир оказывался для них последним. Впрочем, иногда император отправлял жертвам отравленные сладости. Действие новых ядов Калигула проверял на рабах. После четыре лет такой жизни соратники тридцать раз проткнули Калигулу мечом.

Нерон

Достаточно сказать, что его матерью была Агриппина, сестра Калигулы, которая использовала методы брата, чтобы устранить своего супруга Клавдия и передать трон сыну. Правда, благодарный сын впоследствии устроил настоящую охоту на мать.

Он трижды пытался ее отравить, посылал наемного убийцу, даже устраивал как бы случайное обрушение стен и потолков в ее покоях, а однажды сымитировал кораблекрушение. Но и тут мать, которая в юности была ныряльщицей за губками, спаслась. В конце концов Нерон просто приказал убить ее своим солдатам.

Параллельно он прямо на пиру отравил своего сводного брата Британника, который также мог претендовать на престол.

Поэт на троне в конце концов казнил свою бывшую жену Октавию и расправился со всеми политическими противниками, уже не прибегая к судебным процессам. Закон об оскорблении императорского величия позволял применить высшую меру к любому римлянину. На Нерона работала и знаменитая колдунья Локуста, эксперт по редким ядам.

Заговор Пизона (потому что его возглавил Гай Кальпурний Пизон) против императора закончился казнью 20 человек, среди которых был и старый наставник Нерона — философ Сенека. Его, как и некоторых других арестантов, вынудили принять яд. Впрочем, Нерон мог отравить и за меньшее — например, его советник Паллий оказался слишком богатым, а любовник Нарцисс просто разонравился.

Как и Калигула, Нерон был убит в результате очередного заговора после 14 лет правления.

Александр VI Борджиа

Христианские монархи, казалось бы, должны были превосходить императоров-язычников по части добродетелей. И уж Папа Римский и вовсе должен был являться образцом благочестия. Тем парадоксальнее тот факт, что королем отравителей по праву считали Александра VI Борджиа, 11 лет занимавшего Святой престол. Ближайшими соратниками Александра были его собственные дети — сын Чезаре и дочь Лукреция.

Wikipedia.

Это трио, связанное не только родственными, но и любовными отношениями, возвело отравление в ранг искусства. На свои пиры они приглашали самых богатых сеньоров и кардиналов, после чего с помощью яда устраняли их и забирали в казну все имущество жертв. А самого Папу прозвали аптекарем Сатаны. Ядами обрабатывались перстни и ключи с острыми концами, ножи для пирогов — причем лишь с одной стороны, чтобы жертва ничего не заподозрила и спокойно съела блюдо на пару с самим Александром.

Его смерть также связывали с отравлением. Он скончался после ужина на вилле кардинала Адриано да Корнето. Тогда все гости заболели странной горячкой, в том числе и Папа. Позже ходили слухи, что он перепутал отравленное блюдо, приготовленное не то для кардиналов, не то для собственного сына Чезаре.

Екатерина Медичи

Итальянка из знаменитой династии повелителей Флоренции оказалась на троне Франции благодаря типичному браку по расчету. Однако пока ее муж Генрих II был жив, она ни во что не вмешивалась. Звездный час Екатерины наступил после его смерти.

Wikipedia

Черной тенью (она не снимала траур) она стояла за троном каждого из своих сыновей, хотя больше всего заботилась о благе лишь Генриха III. Екатерина дважды пыталась отравить адмирала Колиньи, влиятельного протестанта, однако погибли его братья. Тогда она использовала радикальное средство.

Черная королева осталась в истории как организатор резни протестантов в Варфоломеевскую ночь, отравительница королевы Наварры Жанны д’Альбре (ходили слухи о ядовитых перчатках, присланных ей Екатериной) и заказчица многочисленных покушений на ее сына Генриха Наваррского, главного претендента на трон Франции.

Ее подозревали даже в отравлении собственного сына Карла IX — сохранилась легенда о книге, страницы которой были пропитаны ядом. Хотя, вероятнее всего, причиной смерти был туберкулез. Но смерть Карла освободила престол Франции для любимого сына Черной королевы — Генриха III.