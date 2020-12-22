Россияне назвали свой главный страх в период пандемии

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ТАСС 2 часа назад
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Фото: globallookpress.com
Более трети россиян (37%) на фоне пандемии коронавируса боятся потерять работу, а также что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии (21%). Это следует из данных социологического опроса "Социальное самочувствие россиян", подготовленного НИУ ВШЭ.

"Основным экономическим риском в глазах граждан на фоне пандемии стала боязнь потери работы (37%), а также возможность невыплаты зарплат и пенсий (21%)", — говорится в исследовании.

В то же время, по данным ВШЭ, россияне перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

"Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск "рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги" отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений — всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки [наиболее зависимые от курса рубля], в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан", — отмечается в соцопросе ВШЭ.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента в период с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пункта в 59 субъектах РФ. Предыдущие опросы проводились в декабре 2016 года и сентябре 2018 года.
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