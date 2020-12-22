Что известно о младшем сыне Трампа 

Единственным сыном Дональда и Мелании Трамп является Бэррон, родившийся в 2006 году. Сейчас мальчику 14 лет, и он часто появляется на мероприятиях со своими родителями. "Рамблер" рассказывает все, что известно о мальчике.

Скандал с аутизмом

После того, как Дональд Трамп победил на выборах, в Сети распространилось видео, опубликованное блогером Джеймсом Хантером. Он задался вопросом, не аутист ли сын президента. На видео он собрал "странные и необычные" действия мальчика. Тогда Мелания взяла дело под контроль и попросила не трогать ее сына. Еще один скандальный эпизод произошел во время инаугурации. Тогда Бэррон одернул руку от Мелании и пошел рядом со своим отцом.

Волна осуждения сына Трампа вызвала большой скандал, из-за чего Белому дому пришлось выпустить заявление спустя четыре дня после инаугурации президента. Волна внимания была настолько большой, что семье пришлось отбиваться от нападок на сына.

«Согласно давней традиции, детям президентов предоставляется возможность вырасти без политического внимания. Белый дом всецело ожидает, что она будет продолжена», — говорилось в заявлении Белого дома.

Второй ребенок в Белом доме

Бэррон Трамп стал вторым ребенком за всю историю США, который поселился в Белом доме. Первым был Джон Фицджеральд Кеннеди-младший. Он жил в особняке президента до трех лет, и за его взрослением следили все жители США, из-за чего его прозвали "сын Америки".

Сын Трампа жил с матерью до 2017 года, так как родители не хотели, чтобы он переживал из-за переезда. Когда завершился учебный год, он переехал в Вашингтон и даже устроил экскурсию по особняку своим друзьям из Нью-Йорка.

Недовольство в школе

Семья Трампов нарушила традицию и отправила сына не в ту школу, где раньше обучались дети президентов. Бэррон учится в частной St. Andrewʼs Episcopal School. В классах занимается по 14-15 человек, а обучение стоит $40 тыс. В школу мальчик приезжает на правительственной машине с охраной, что не могло остаться без внимания родителей других учеников.

Когда Трампы отдали ребенка в эту школу, многие были возмущены из-за того, что их дети теперь стали получать больше внимания от СМИ. Кроме того, многие боялись покушения на сына президента, но ситуацию удалось разрешить.