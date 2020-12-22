Фанни Каплан: что стало с возлюбленным киллерши №1 

По мнению многих историков, Фанни Каплан совершила покушение на Ленина именно благодаря воздействию, которое на нее оказал ее соратник по прозвищу Мика. Как утверждает публицист Юрий Безелянский, именно Мика «вовлек 16-летнюю Каплан в авантюрную жизнь».

Молодой бандит и авантюрист

У него было множество имен и кличек: Мика, Реалист, Яков Шмидман. Но на самом деле его звали Виктор Гарский. Писательница Полина Дашкова , которая долгое время занималась изучением истории Фанни Каплан и изложила результаты своего расследования в книге «Точка невозврата», утверждает, что Гарский был обыкновенным бандитом и более, по крайней мере, поначалу, ничего из себя не представлял.

Он промышлял грабежами мастерских белошвеек, за что и получил одно из своих прозвищ Сашка Белошвейник.

Кроме того, что Мика был молод и обладал авантюрным характером. Поэтому он и примкнул к анархистам. Юрий Безелянский в книге «Культовые имена» пишет, что Гарскому не составило особого труда вовлечь в эту же деятельность 16-летнюю Каплан (по сути, еще ребенка) с помощью горячих речей и жарких обещаний. Фанни же влюбилась в него и была готова на все.

Раскаявшийся предатель

В 1906 году Гарский начал готовиться к убийству киевского генерал-губернатора Сухомлинова. В декабре в номере гостиницы «Купеческая» Мика собирал бомбу. Рядом с ним находилась влюбленная в него Фанни. Но что-то пошло не так, и устройство взорвалось. Сам Виктор Гарский сбежал, а Каплан получила тяжелую контузию, поэтому власти задержали только ее. Уже в январе 1907 года девушку приговорили к пожизненной каторге.

Гарский же остался на свободе. Как пишет Виктор Кожемяко в книге «Деза. Четвертая власть против СССР», в апреле того же 1907 года он в составе преступной шайки совершил вооруженное ограбление Кишиневского банка. Сперва ему снова удалось скрыться. Но через несколько месяцев Мика был задержан. Ему дали 12 лет каторги.

Неожиданно неизвестно по каким именно причинам Гарский отправил заявление на имя прокурора, в котором сознался во взрыве бомбы в гостинице «Купеческая». Только письмо до прокурора не дошло. Поэтому на судьбе Каплан душевный порыв Мики никак не отразился.

Только одно свидание

В 1917 году Гарский и Каплан оказались на свободе. С того момента, по мнению Евгении Шацкой и Светланы Снеговой, авторов книги «Великие стервы России. Стратегии женского успеха, проверенные временем», Виктор Гарский получил новый статус. Теперь он уже был не простым уголовником, а «пострадавшим за дело революции». Когда Мика снова встретился с Фанни, он уже работал председателем профсоюза.

Их единственное любовное свидание произошло в Харькове, где Каплан проходила лечение.

Тогда у девушки была всего одна ценная вещь — пуховая шаль. Но Фанни, не колеблясь, обменяла ее на мыло для того, чтобы хорошо пахнуть во время встречи с Гарским. Тем не менее утром Мика заявил, что Каплан ему не нужна. Через год после этого отвергнутая возлюбленным Фанни Каплан была арестована как подозреваемая в покушении на Ленина.

Жизнь после революции

Что касается Виктора Гарского, то тот после Октябрьской революции получил весьма завидную должность — комиссара продовольствия. Он вступил в коммунистическую партию, после чего стал комиссаром Центрального управления военных сообщений.

Долгие годы службы в подобных должностях позволили Гарскому неплохо жить и на заслуженном отдыхе: он получал персональную пенсию. Мика скончался, уже будучи пожилым человеком, в 1956 году. Как указал в своей книге Виктор Кожемяко, Виктор Гарский до конца дней скрывал ото всех информацию о том, чем именно он увлекался в юношеские годы.