Исследователи из США отнесли славян к «цветному» населению 

Мы уже привыкли к тому, что некоторые новости из США, мягко говоря, необычны. Там то требуют от властей рассказать о визитах инопланетян, то извиняются за что-то на коленях перед черными, то совершают удивительные открытия, заставляющие бледнеть от зависти британских ученых. Вот и теперь исследователи из Университета Портленда вдруг выяснили, что славяне — это «цветное» население страны.

Удивительное открытие было сделано университетскими учеными мужами совместно с «Коалицией цветных сообществ». Причиной того, что выходцев из Восточной Европы исключили из числа белого населения Штатов, стала дискриминация, которой подвергаются славяне на работе и в учебных заведениях.

По неизвестной причине, почти сразу после публикации результатов исследования на странице официального сайта Coalition of Communities of Color («Коалиции цветных сообществ»), контент был удален, но, как известно, интернет помнит все, поэтому ознакомиться с оригиналом можно по вот этой ссылке

В документе говорится о том, что славянское население в США подвергается дискриминации, особенно если речь идет о эмигрантах, недавно прибывших в страну. У них часто возникают проблемы с поступлением в колледжи и университеты, а также нередко бывают проблемы с получением медицинской страховки.

Кроме этого, выяснилось, что славянам преподаватели часто ставят заниженные оценки, они подвергаются насмешкам из-за происхождения и испытывают затруднения при поиске работы с частичной занятостью. Все это, по мнению социологов и борцов за права угнетенных, говорит о махровой дискриминации, которую долгие годы все отказывались замечать.

Но теперь вам не тогда и «славянские жизни тоже важны» не меньше чем жизни афроамериканцев. Нужно сказать, что сами русские, украинцы, белорусы и поляки, судя по комментариям в соцсетях, не оценили такую заботу и не слишком рады, что их признали угнетаемым меньшинством.

А вот американцы англосаксонского и прочих происхождений не устают умиляться от этой новости и искренне рады, что найден еще кто-то, перед кем стоит склонить голову и извиниться. Они терпеливо объясняют суть важного открытия в постах и комментариях и призывают новоявленных «цветных» согласиться с определением.

Есть среди пользователей и те, кто вовсю иронизирует над новым, пока еще неофициальным статусом славян и, что называется, «разжигают».

В России новость восприняли относительно спокойно и с юмором, как очередную американскую патологию.