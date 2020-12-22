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Россияне назвали самое популярное слово 2020 года 

Катерина Саломе 3 часа назад
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели масштабное исследование. Они опросили 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, какое слово уходящего года является самым популярным. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава ВЦИОМа Валерия Федорова заявила, что, по данным исследования, 61% респондентов назвали главным словом «коронавирус». На втором месте оказались «поправки к конституции» (29%), а на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23%).
Люди , Видео , Валерий Федоров , ВЦИОМ
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